Am 3. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt Heidenheim Hansa Rostock. Goal liefert die Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Der dritte Spieltag der 2. Bundesliga bedeutet für Fans die Neuauflage des Pokalmatches von letzter Woche. Der 1. FC Heidenheim empfängt nach umkämpften 120 Spielminuten in Rostock zum zweiten Mal den Verein aus Mecklenburg-Vorpommern.

Die Pokalpartie konnte der Drittliga-Aufsteiger aus Rostock zuletzt für sich entscheiden. Anpfiff in Heidenheim ist um 13:30 Uhr.

1. FC Heidenheim vs. Hansa Rostock: Goal liefert alle Informationen zur LIVE-TV Übertragung und zum LIVE-STREAM des dritten Spieltags der 2. Bundesliga. Außerdem können hier circa eine Stunde vor Anpfiff der Partie die Aufstellungen betrachtet werden.

1. FC Heidenheim vs. Hansa Rostock heute live sehen: Das Spiel der 2. Bundesliga im Überblick

Wettbewerb 2. Bundesliga, 3. Spieltag Begegnung 1. FC Heidenheim - Hansa Rostock Ort Voith Arena, Heidenheim Anpfiff Heute, 13:30 Uhr

1. FC Heidenheim vs. Hansa Rostock heute live: Die Begegnung der 2. Bundesliga heute live im TV verfolgen

Sonntagsspiel der 2. Bundesliga: Das Sonntagsspiel des dritten Spieltages Heidenheim vs. Rostock kann nicht im Free-TV verfolgt werden. Die exklusiven Übertragungsrechte für Sonntagspartien der 2. Bundesliga konnte sich in dieser Spielzeit der Pay-TV-Anbieter Sky sichern.

Auch die Liga-Neuauflage des spannenden Pokalfights der Heidenheimer gegen die Aufsteiger aus Rostock kann ausschließlich beim Münchner Bezahlsender verfolgt werden.

"Die drei Punkte zu Hause sind unser Ziel!" - Unser Cheftrainer Frank Schmidt vor dem Spiel in der 2. Bundesliga gegen @HansaRostock.

Den Bericht zur Pressekonferenz:👉https://t.co/EMxTlD61J3



🔴🔵 Zweite Liga. Erste Liebe. #NurDerFCH pic.twitter.com/AbEpIQFBmh — 1. FC Heidenheim 1846 (@FCH1846) August 13, 2021

1. FC Heidenheim vs. Hansa Rostock heute live im TV: Sky zeigt das Spiel der 2. Bundesliga live

Los geht es bereits um 13:00 Uhr mit der Vorberichterstattung auf Sky Sport Bundesliga 3. Um die Partie live und in HD auf Sky verfolgen zu können, benötigt Ihr jedoch ein Abo bei dem Unterföhringer Pay-TV-Sender.

Eine Übersicht zu den aktuellen Angeboten von Sky findet Ihr auf der offiziellen Sky-Homepage.

1. FC Heidenheim vs. Hansa Rostock heute live auf Sky: Die Übertragung auf Sky in der Übersicht

Übertragungsbeginn: 13:00 Uhr

Anpiff: 13:30 Uhr

Sender: Sky Sport Bundesliga 3 (HD)

Kommentar: Heiko Mallwitz

1. FC Heidenheim vs. Hansa Rostock heute live: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM verfolgen

Die Live-Übertragung der Partie im Internet ist exklusiv via Sky möglich. Möchtet Ihr die Begegnung der Heidenheimer gegen Rostock heute live auf Eurem Tablet, Laptop oder Handy streamen, so bietet Euch Sky dazu zwei Möglichkeiten.

1. FC Heidenheim vs. Hansa Rostock: Das Spiel der 2. Bundesliga heute live streamen mit Sky Go

Besitzt Ihr bereits ein Sky Abonnement, so könnt Ihr die Partie bequem mit der Sky Go App verfolgen. Der LIVE-STREAM auf Sky Go läuft hierbei analog zur Übertragung im TV. Um Sky Go zu nutzen, benötigt Ihr für euer Endgerät die dazu passende App. Hier gelangt Ihr direkt zu den verschiedenen Anwendungen für iOS, Android und Desktop.

1. FC Heidenheim vs. Hansa Rostock: Das Spiel der 2. Bundesliga heute live streamen mit Sky Ticket

Eine weitere Möglichkeit, das Spiel ohne Sky Mitgliedschaft live mitzuverfolgen, bietet Sky Ticket. Mit diesem Streamingangebot von Sky könnt Ihr ausgewählte Spiele ansehen, ohne dafür eine aktive Mitgliedschaft abschließen zu müssen. Seid Ihr Euch noch unschlüssig darüber ob Ihr euch langfristig binden möchtet, so könnt Ihr mit Sky Ticket ein auf Euch individuell abgestimmtes Paket schnüren. Bereits ab 9,99€ im Monat könnt Ihr Sky Ticket in Anspruch nehmen. Informationen zu Sky Ticket findet Ihr hier.

1. FC Heidenheim vs. Hansa Rostock heute live im TV und STREAM sehen: Die Aufstellung

Aufstellung Heidenheim: Müller - Busch, Mainka, Hüsing, Theuerkauf - Burnic, Schöppner - Thomalla, Mohr - Schimmer, Kleindienst

👇Drei Veränderungen im Vergleich zum knappen Pokalaus am vergangenen Sonntag - unter anderem ist Denis Thomalla zurück in der Startelf!



🔴🔵 Zweite Liga. Erste Liebe. #NurDerFCH pic.twitter.com/NFPjLKu1Pr — 1. FC Heidenheim 1846 (@FCH1846) August 15, 2021

Aufstellung Rostock: Kolke - Neidhart, Meißner, Roßbach, Scherff - Behrens, Bahn - Rizzuto, Ingelsson, Mamba - Verhoek

1. FC Heidenheim vs. Hansa Rostock: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Seid Ihr gerade nicht zuhause oder verfügt nicht mehr über ausreichend Datenvolumen um die Partie live zu streamen, könnt Ihr auf der Webseite von Goal das Spiel im LIVE-TICKER verfolgen. Hier geht es direkt zum kostenlosen LIVE-TICKER .

1. FC Heidenheim vs. Hansa Rostock heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der 2. Bundesliga im Überblick

1. FC Heidenheim vs. Hansa Rostock heute... ...live im TV Sky Sport Bundesliga 3 (HD) ...im LIVE-STREAM Sky Go, Sky Ticket ...im LIVE-TICKER Goal

