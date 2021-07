FC Gießen vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird das Testspiel übertragen

Der FC Gießen spielt gegen Borussia Dortmund. Goal erklärt, wo das Testspiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Im Rahmen der Vorbereitung testet der Bundesligist Borussia Dortmund gegen den Regionalligisten FC Gießen. Die Partie wird um 18.30 Uhr angestoßen.

Borussia Dortmund befindet sich mitten in der Vorbereitung auf die neue Bundesligasaison. Während die Nationalspieler noch auf Reisen sind, können sich andere, junge Spieler im Test gegen Gießen empfehlen. Wie wir jetzt ja auch wissen, ist ein Platz auf den Flügelpositionen freigeworden, da Jadon Sancho für mehr als 85 Millionen Euro zu Manchester United wechseln wird.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo FC Gießen gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen werden. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

FC Gießen gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : Freundschaftsspiel

: Freundschaftsspiel Datum : Dienstag, 13. Juli 2021

: Dienstag, 13. Juli 2021 Uhrzeit: 18.30 Uhr

FC Gießen gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird das Testspiel übertragen

Wir haben gute Nachrichten für alle Fans des FC Gießen und Borussia Dortmund, denn das Freundschaftsspiel wird live und über die volle Distanz übertragen. Dabei könnt ihr die Partie sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM schauen. Sky Sport News HD besitzt die Übertragungsrechte und sendet exklusiv.

FC Gießen gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im Free-TV

Gießen vs. BVB wird heute live von Sky Sport News HD im Free-TV übertragen! Wie es der Name des Senders schon verrät, laufen dort rund um die Uhr Nachrichten, doch nicht so am Dienstagabend. Sky Sport News HD ist für jeden von Euch kostenlos empfangbar, um Gießen gegen Dortmund zu schauen, benötigt ihr also kein Sky-Abonnement. Sky Sport News HD wird ab 18.15 Uhr mit der Testspiel-Übertragung beginnen, der Anstoß erfolgt um 18.30 Uhr.

FC Gießen gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im LIVE-STREAM: Sky Sport News HD

Wer gerade unterwegs ist, der kann das Testspiel auch im LIVE-STREAM von Sky Sport News HD online verfolgen. Auch der Stream wird kostenlos sein, Ihr müsst für die Übertragung keinen Cent zahlen. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum Stream. Alternativ könnt ihr den Stream auch über die Sky-Sport-App verfolgen.

FC Gießen gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.