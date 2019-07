Bericht: FC Genua scharf auf Lucas Silva von Real Madrid

Lucas Silva hat keine Zukunft bei Real Madrid. Nach zuletzt einigen Leihen könnte er nun dauerhaft in die Serie A zum FC Genua wechseln.

Der steht wohl vor einer Verpflichtung von Mittelfeldspieler Lucas Silva von . Wie Sky Sport Italia berichtet, soll der Klub aus der den 26-Jährigen dauerhaft unter Vertrag nehmen wollen.

Der Brasilianer steht noch bis 2020 bei den Königlichen unter Vertrag, hat unter Trainer Zinedine Zidane aber keine Zukunft und bestritt seit seinem Wechsel in die spanische Hauptstadt im Januar 2015 nur neun Pflichtspiele.

Zuletzt spielte Silva, bei dem 2016 ein Herzfehler diagnostiziert worden war, eineinhalb Jahre leihweise bei seinem Ex-Klub Cruzeiro in . In der Saison 2015/16 war er zudem an Ligue-1-Klub ausgeliehen.