Fix: FC Fulham schnappt sich Chelsea-Verteidiger Michael Hector im Winter

Der hat bestätigt, dass Innenverteidiger Michael Hector die Cottagers im Januar 2020 verstärken wird. Der 27-Jährige kommt vom .

Beim Premier-League-Absteiger erhält Hector einen Dreijahresvertrag bis 2022 und hat sogar die Option, ein weiteres Jahr dranzuhängen. Sein Kontrakt bei den Blues läuft aktuell noch bis zum kommenden Sommer.

Dennoch wird Hector bereits jetzt zu seinem neuen Arbeitgeber stoßen, um mitzutrainieren, ehe er ab Januar dann spielberechtigt ist. "Obwohl Michael erst im Januar offiziell unserem Team beitreten kann, ist es wichtig, dass er jetzt Teil von Fulham ist. Michael wird uns helfen, die Herausforderung für den Aufstieg anzunehmen, und uns in der zweiten Saisonhälfte besser machen", hieß es in einem offiziellen Statement von Tony Khan, Direktor Profifußball der Cottagers.

We're delighted to announce that @Big_Hec35 will join #FFC from @ChelseaFC in January