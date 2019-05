Spott vom Lokalrivalen: Everton verkauft nach Liverpool-Niederlage Messi-Schals

Nach der CL-Niederlage des FC Liverpools gegen Barcelona erwartet die Reds Spott durch den Lokalrivalen. Everton-Fans feiern Barca-Star Messi.

In den sozialen Netzwerken sind Bilder aufgetaucht, die einen Verkaufsstand des FC Evertons zeigen, in dem nicht nur Artikel der Toffees hängen, sondern auch ein Schal von Barcelonas Superstar Lionel Messi. Evertons Stadtrivale hatte am Mittwoch im Halbfinale der bei Barca mit 0:3 verloren.

Messi schoss dabei zwei der drei Tore. Kurz vor Schluss zirkelte er einen Freistoß wunderschön in den Winkel. Mit den Messi-Schals machte sich Everton beim Spiel gegen Burnley nun am Freitagabend über die Pleite des Rivalen lustig.

Image: A group of Everton fans also brought a Barça banner to their game against Burnley today! pic.twitter.com/M3LhICzSgJ — barcacentre (@barcacentre) 3. Mai 2019

Auch während des Spiels konnte man die Unterstützung der Everton-Fans für die Katalanen sehen: Am Spielfeldrand hielten Fans ein Banner mit dem Vereinslogo des hoch.