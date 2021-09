Heute spielt der FC Chelsea in der Champions League gegen Zenit St. Petersburg. Bei Goal gibt's alle Infos zur Übertragung im TV und STREAM.

Heute empfängt der FC Chelsea an der Stamford Bridge Zenit St. Petersburg. Die Begegnung der Gruppe H in der Champions League beginnt um 21:00 Uhr.

Der amtierende UCL-Sieger Chelsea hat bereits zwei echte Bewährungsproben in der Premier League hinter sich: Gegen Arsenal gewann man im Derby deutlich mit 2:0 und gegen Jürgen Klopps Liverpooler holte man an der Anfield Road ein Remis. Beide Partien ließen jedoch bereits erahnen, dass man bereits früh in der Saison wieder voll im Saft steht. Auch Zenit ist bereits gut im Rhythmus und steht früh in der Saison bereits ganz oben in der Tabelle der russischen Premier Liga.

Bei der heutigen Begegnung scheint der Favorit bereits vorher festzustehen. Wird Zenit heute für eine Überraschung sorgen? Goal erklärt alles zu den Aufstellungen und zur Übertragung der Partie live im TV, STREAM und TICKER.

Champions League heute live: FC Chelsea vs. Zenit St. Petersburg im Überblick

The boys are back in town! 💙 pic.twitter.com/7zx5DFQ1cG — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) September 9, 2021

FC Chelsea vs. Zenit St. Petersburg heute live: Wer überträgt die Champions League?

Die Champions League sorgt jedes Jahr für Gesprächsstoff in den Medien und bei den Anhänger:innen der teilnehmenden Vereine. Die heutige Partie ist mit Brisanz versehen, da es das erste Match des amtierenden Champions ist. Ein Millionenpublikum fragt sich auch heute wieder: Ist es möglich, die Mission Titelverteidigung des FC Chelsea heute live im TV oder STREAM zu sehen?

Leider ist das Spiel heute nicht im Free-TV zu empfangen. Bereits seit Jahren sind nur ausgewählte Spiele der Champions League im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. In dieser Saison zum Beispiel nur das Finale - Fans müssen sich also lange gedulden!

Wollt ihr nicht länger warten, gibt es eine weitere einfache Möglichkeit ALLE Spiele der UCL live und ab sofort zu sehen. Alles was Ihr braucht ist Amazon Prime Video und eine Mitgliedschaft bei DAZN.

Beide Streaminganbieter konnten sich die Rechte zur Übertragung der Champions League sichern.

FC Chelsea vs. Zenit St. Petersburg heute live: DAZN überträgt die Champions League im LIVE-STREAM

DAZN zeigt insgesamt 121 CL-Spiele und überträgt somit die überwiegende Mehrheit aller Champions League Begegnungen dieser Saison. Wollt also auch Ihr heute Kai Havertz, Antonio Rüdiger, Mason Mount und Co. in Aktion sehen, dann benötigt Ihr lediglich eine Mitgliedschaft bei dem Streamingdienst.

Wart Ihr bis dato noch keine Kunden bei DAZN? Dann genießt Ihr ein großes Privileg! Der erste Monat kann nämlich als kostenfreier Probemonat gesichert werden und Ihr könnt das Spiel heute somit unter Umständen sogar kostenlos verfolgen!

Und nicht nur das! DAZN bietet Euch außerdem die Möglichkeit, das Spiel anzusehen wo auch immer Ihr gerade seid. Einfach die App auf das mobile Gerät installieren und den STREAM auch unterwegs genießen!

Nach dem kostenlosen Probemonat bei DAZN könnt Ihr Euch für zwei Bezahlvarianten entscheiden:

Monatsabo: 14,99 Euro/Monat (+monatlich kündbar)

Jahresabo: 149,99 Euro (+auf das Jahr gerechnete Ersparnis im Vergleich zum Monatstarif in Höhe von 24€)

Mit DAZN die Champions League auf dem Smart-TV verfolgen: FC Chelsea vs. Zenit St. Petersburg heute im LIVE-STREAM

Zuhause ist es fast immer am schönsten! Wollt Ihr heute die Begegnung mit Freunden in den eigenen vier Wänden, vor dem Fernsehgerät verfolgen? Dann haben wir gute Nachrichten für Euch!

Den LIVE-STREAM auf DAZN könnt Ihr auch auf Eurem TV-Gerät abrufen.

Um die Champions League heute live auf dem eigenen Fernseher zu sehen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Der folgende Artikel fasst diese Möglichkeiten zusammen.

FC Chelsea - Zenit St. Petersburg heute live: Der LIVE-STREAM auf DAZN im Überblick

Sender: DAZN

DAZN Anpfiff: 21:00 Uhr

21:00 Uhr Kommentar: Christoph Stadtler

Christoph Stadtler Experte: Benny Lauth

Champions League heute live im TV und STREAM: FC Chelsea vs. Zenit St. Petersburg - Die Aufstellungen

Aufstellung Chelsea:

Aufstellung Zenit:

Your Zenit Starting XI for tonight!



Barrios starts and a first Champions League appearance for Claudinho! 🤩💙#CHEZEN | #UCL pic.twitter.com/1bM6hww0yn — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) September 14, 2021

FC Chelsea vs. Zenit St. Petersburg: Die Champions League heute im kostenlosen LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das Spiel heute nicht im LIVE-STREAM auf DAZN verfolgen? Das ist schade, bedeutet aber trotzdem nicht, dass Ihr gänzlich auf die Partie verzichten müsst!

Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER auf Goal verpasst Ihr nichts! Ob interessante Einblicke, Statistiken oder die wichtigsten Spielereignisse: All das findet Ihr im kostenlosen LIVE-TICKER zur Begegnung.

FC Chelsea vs. Zenit St. Petersburg heute live: Die Übertragung der Champions League in der Übersicht