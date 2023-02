FC Chelsea: Vertragsgespräche mit Mason Mount stocken offenbar

Der FC Chelsea will mit Mason Mount vorzeitig verlängern, doch der Mittelfeldspieler ziert sich mit seiner Unterschrift.

WAS IST PASSIERT? Beim FC Chelsea stocken die Verhandlungen über eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Mason Mount, weshalb ein zeitnaher Wechsel des Mittelfeldspielers denkbar ist. Das berichtet The Telegraph.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Vertrag von Mount bei den Blues läuft noch bis 2024. Diesen will Chelsea verlängern, laut dem Bericht gab es in den bisherigen Gesprächen allerdings keinen Durchbruch. Offenbar gibt es zwischen den beiden Parteien Unstimmigkeiten bezüglich der Vertragslaufzeit und des Gehalts. Der FC Chelsea soll bereits resigniert haben und mit einem Wechsel des Nationalspielers rechnen.

Die Zeit eilt, da die Blues nur noch in diesem Sommer eine entsprechenden Ablöse für den 24-Jährigen erzielen können. Im Sommer 2024 könnte Mount den Verein ablösefrei verlassen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Mason Mount durchlief beim FC Chelsea sämtliche Jugendmannschaften. In ganz jungen Jahren war er an Vitesse Arnheim und Derby County ausgeliehen, ehe er 2019 den Sprung in den Profikader schaffte.

Aus diesem ist er mittlerweile nicht mehr wegzudenken. In dieser Saison machte er 29 Pflichtspiele, in denen er drei Tore erzielte und sechs vorbereitete.

Sein Debüt in der englischen Nationalmannschaft gab er 2019. Momentan steht er bei 36 Einsätzen im Trikot der Three Lions.