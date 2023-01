FC Chelsea verpflichtet Benoît Badiashile bis 2030

Der FC Chelsea macht den nächsten Transfer perfekt. Von der AS Monaco kommt Abwehrspieler Benoît Badiashile.

WAS IST PASSIERT? Der FC Chelsea hat Abwehrspieler Benoît Badiashile von der AS Monaco verpflichtet. Den Transfer des 21-Jährigen gaben die Blues am Donnerstag offiziell bekannt. Der Franzose erhält bei Chelsea einen langfristigen Vertrag über siebeneinhalb Jahre, die Ablösesumme soll bei 38 Millionen Euro liegen.

WAS WURDE GESAGT? "Ich bin sehr glücklich, hier bei Chelsea zu sein. Ich bin so aufgeregt, für diesen Verein zu spielen. Ich kann es kaum erwarten, die Fans zu sehen und in der besten Liga der Welt zu spielen", wird Badiashile zitiert.

Chelsea-Boss Todd Boehly ergänzte: "Wir freuen uns, Benoît bei Chelsea willkommen zu heißen. Er ist ein exzellenter junger Spieler, der sich schnell einen guten Ruf erarbeitet hat und für sein junges Alter schon sehr viel Erfahrung mitbringt. Wir sind sicher, dass er in den kommenden Jahren ein wichtiger Teil unserer Mannschaft sein wird."

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Transfer des Innenverteidigers hatte sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet. Badiashile gilt als eines der größten Abwehrtalente Europas, im Sommer 2020 wurde er bereits mit einem Wechsel zu Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht.

Chelsea setzt seine Transferoffensive damit weiter fort. Stürmer David Datro Fofana (Molde FK) steht als Winterneuzugang bereits fest, zudem sind mit dem Brasilianer Andrey Santos nur noch Details zu klären. Ganz oben auf der Wunschliste steht zudem noch Weltmeister Enzo Fernández, allerdings stocken hier die Verhandlungen mit Benfica Lissabon.

DIE TRANSFERHISTORIE: Badiashile spielte bereits seit 2016 für Monaco und feierte dort sein Profidebüt. Für die Monegassen absolvierte der französische U21-Nationalspieler insgesamt 135 Pflichtspiele.