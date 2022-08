FC Chelsea: Transfer von Cesare Casadei steht wohl kurz bevor

Die Blues sind seit geraumer Zeit scharf auf Inter-Juwel Cesare Casadei. Nun steht der Vollzug kurz bevor.

Der FC Chelsea macht in seinem Werben um Mittelfeldtalent Cesare Casadei (19) Fortschritte. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge haben sich die Blues mit Inter Mailand in den Verhandlungen um einen Transfer des jungen Mittelfeldspielers angenähert. Die Nerazzuri fordern laut Guardian und Transferexperte Fabrizio Romano 15 Millionen Euro Ablöse plus Bonuszahlungen, die weitere fünf Millionen Euro betragen sollen. Laut Sky Sport Italia wird Casadei am Mittwoch nach London fliegen, um den Transfer perfekt zu machen.

Eine Rolle spielt in den Gesprächen auch Romelu Lukaku. Der Torjäger ist aktuell für ein Jahr von Chelsea an Inter ausgeliehen. Bei einem möglichen Casadei-Deal soll auch die Grundlage dafür geschaffen werden, dass der Belgier wieder langfristig in Mailand auf Torejagd geht.

Chelsea: Auch Nizza und Sassuolo wollten Casadei



Casadei hat noch kein Profispiel für Inter absolviert, gilt in seiner Heimat aber als großes Talent. Der torgefährliche U19-Nationalspieler ist noch bis 2024 an den Vizemeister der Serie A gebunden. Auch OGC Nizza und US Sassuolo sollen sich um ihn bemühen, sind laut der Berichte aber mittlerweile aus dem Rennen.

Casadei ist im zentralen Mittelfeld zuhause. 2018 war er aus der Jugend der AC Cesena zu Inter gewechselt. Dort ließ er unter anderem mit starken Leistungen in der UEFA Youth League aufhorchen.

Ob Chelsea sofort mit ihm für den Profikader plant, ist unklar. Im Gespräch ist auch eine sofortige Leihe zurück in die Serie A.