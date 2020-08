Chelsea verpflichtet Ben Chilwell von Leicester City

Die Verpflichtung eines Linksverteidigers stand bei Chelsea für diesen Sommer seit geraumer Zeit auf der Agenda. Nun melden die Blues Vollzug.

Der hat den englischen Nationalspieler Ben Chilwell verpflichtet. Der Linksverteidiger kommt vom Premier-League-Rivalen , beide Klubs bestätigten den Transfer am Mittwoch. Chilwell kostet umgerechnet rund 55 Millionen Euro Ablöse.

Bei den Londonern unterzeichnete der 23-Jährige einen bis 2025 gültigen Vertrag. Chilwell sagte: "Ich freue mich, Teil dieser jungen und dynamischen Mannschaft zu werden, die unter Frank Lampard nächste Saison um Titel kämpfen will."

Ben Chilwell ist Chelseas nächster Top-Neuzugang

Die Verpflichtung eines neuen Linksverteidigers war in diesem Sommer eine der Prioritäten von Trainer Frank Lampard. Dabei wurden unter anderem Nicolas Tagliafico ( ), Alex Telles ( ) und Marc Cucurella (Getafe) als mögliche Kandidaten unter die Lupe genommen. Chilwell war dabei jedoch stets Lampards Wunschspieler.

Der Außenverteidiger stammt aus der Jugend von Leicester City und stand dort noch bis 2024 unter Vertrag. Bei den Foxes schaffte Chilwell unter anderem den Sprung in die Nationalelf. In der abgelaufenen Saison kam er auf sieben Torbeteiligungen in 33 Pflichtspielen.

Durch die Verpflichtung Chilwells findet der rege Transfersommer Chelseas seine Fortsetzung: Mit Timo Werner (RB Leipzig) und Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam) wechselten zwei namhafte Angreifer bereits nach London. PSG-Kapitän Thiago Silva soll in Kürze unterschreiben. Außerdem steht der Wechsel des französischen Junioren-Nationalspielers Malang Sarr unmittelbar bevor und die Blues sind Top-Favorit im Rennen um die Dienste von Bayer Leverkusens Star Kai Havertz.