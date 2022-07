FC Chelsea: Torhüter-Talent Slonina wechselt wohl für 15 Millionen Euro zu den Blues

Der FC Chelsea agierte auf dem Transfermakt bisher unglücklich. Nun kann man aber offenbar einen Neuzugang verkünden.

Der FC Chelsea kann offenbar zeitnah einen Neuzugang verkünden. Laut dem Transfer-Insider Fabrizio Romano stehen die Blues vor der Verpflichtung des Torhüter-Talents Gabriel Slonina.

Dem Bericht zufolge fliegt der 18-Jährige noch heute nach London, um den Medizincheck beim Team von Thomas Tuchel zu absolvieren. Chelsea soll sich mit Chicago Fire über eine Ablösesumme in Höhe von 15 Millionen Euro geeinigt haben.

FC Chelsea: Slonina soll Anfang 2023 kommen

Endgültig an die Stamford Bridge wechseln soll Slonina, wenn er die Saison mit Chicago Fire beendet hat. Anfang 2023 würde der Torhüter somit bei Chelsea loslegen.

In Chicago läuft das Arbeitspapier von Slonina noch bis Dezember 2023, sein Marktwert liegt aktuell bei drei Millionen Euro. In dieser Saison kommt der 18-Jährige in der MLS auf 2.070 Einsatzminuten.