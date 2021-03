FC Chelsea: Timo Werner forciert keinen Abgang im Sommer

Timo Werner hat in England bislang einen schweren Stand. Dennoch will der Nationalspieler auch über den Sommer hinaus bei Chelsea bleiben.

Stürmer Timo Werner hat kein Interesse daran, den FC Chelsea im Sommer nach nur einem Jahr wieder zu verlassen. Nach Informationen von Goal und SPOX ist an entsprechenden Spekulationen nichts dran. Vielmehr hofft der deutsche Nationalspieler darauf, in der kommenden Saison bei den Blues in die Spur zu finden.

Zuletzt waren Gerüchte aufgetaucht, wonach Werner über eine Rückkehr nach Deutschland nachdenke. Chelsea-Trainer Thomas Tuchel hatte derlei Berichte auf einer Pressekonferenz vor rund zwei Wochen allerdings bereits ins Reich der Fabeln verwiesen.

Auf die entsprechende Nachfrage eines Journalisten antwortete der ehemalige BVB-Coach: "Was lesen Sie überhaupt? Lesen Sie lieber ein Buch!"

Timo Werner wechselte von RB Leipzig zum FC Chelsea

Werner war im Sommer vergangenen Jahres für die Ablösesumme von 53 Millionen Euro von RB Leipzig an die Stamford Bridge gewechselt. Bislang vermochte der gebürtige Stuttgarter, der zuletzt im DFB-Team ein Dasein als Reservist fristete, im Dress des CFC noch nicht gänzlich zu überzeugen.

In 39 Pflichtspielen steuerte er zehn Tore sowie zehn Vorlagen bei. Sein Vertrag in der englischen Metropole ist noch bis 2025 gültig.