FC Chelsea: Wird Timo Werner Teil eines Tauschgeschäfts mit Matthijs de Ligt?

Der FC Chelsea buht angeblich um die Dienste von Matthijs de Ligt. Offenbar könnte auch Timo Werner Teil eines Transfergeschäfts werden.

Der FC Chelsea ist im Werben um Abwehrspieler Matthijs de Ligt offenbar bereit, Timo Werner in ein mögliches Transfergeschäft einzubinden. Laut einem Bericht der Tuttosport haben die Blues bereits ein erstes Angebot für de Ligt abgegeben und dessen aktuellen Klub Juventus Turin eine Ablösesumme plus einen Spieler in Aussicht gestellt. Bei dem Spieler soll es sich entweder um Werner oder um Christian Pulisic handeln.

Allerdings soll Juve auf mindestens 100 Millionen Euro Cash bestehen, ehe ein Verkauf des 22-Jährigen überhaupt in Erwägung gezogen wird. Berichten zufolge liegt die Ausstiegsklausel in de Ligts Vertrag in diesem Sommer bei 120 Millionen Euro.

Matthijs de Ligt will Juventus Turin offenbar verlassen

Zuvor hatte der Corriere dello Sport bereits berichtet, dass de Ligts Beraterin Rafaela Pimenta - die die Geschäfte des verstorbenen Mino Raiola übernommen hat - Juventus bereits über den Wechselwunsch ihres Klienten in Kenntnis gesetzt haben soll. So soll der niederländische Nationalspieler mit der sportlichen Entwicklung bei der Alten Dame unzufrieden sein. Der italienische Rekordmeister hingegen sei von de Ligts Entscheidung überrascht und wolle den bis 2024 laufenden Vertrag sogar verlängern.

Beim FC Chelsea steht nach dem Abschied von Antonio Rüdiger und Andreas Christensen die Verpflichtung eines Innenverteidigers ganz oben auf der Prioritätenliste. Auch Manchester United mit de Ligts früherem Trainer Erik ten Hag soll interessiert sein, die verpasste Qualifikation für die Champions League könnte die Chancen der Red Devils jedoch erheblich verschlechtern.