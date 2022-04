FC Chelsea: Thomas Tuchel gibt Probleme mit Romelu Lukaku zu

Chelsea-Trainer Thomas Tuchel hat im Vorfeld des Premier-League-Spiels beim FC Southampton (ab 16 Uhr im LIVE-TICKER) zugegeben, dass Romelu Lukakus Rückkehr an die Stamford Bridge bislang nicht nach Wunsch verläuft. "Natürlich ist die Ehe bisher nicht gut gelaufen. Das müssen wir zugeben", sagte Tuchel.

Lukaku, der im letzten Sommer für 113 Millionen Euro Ablöse von Inter Mailand kam, konnte in dieser Saison nur in Ansätzen an vergangene erfolgreiche Tage anknüpfen und steht deshalb stark in der Kritik. Diese intensivierte sich, nachdem der Belgier am vergangenen Mittwoch im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales gegen Real Madrid beim Stand von 1:3 eine hundertprozentige Torchance vergeben hatte.

Tuchel glaubt weiter an Lukaku

Tuchel betonte aber auch, dass er Lukaku noch längst nicht abgeschrieben hat: "Er hat uns nicht destabilisiert. Er ist ein Profi und hat kürzlich sehr gut trainiert. Wir haben ihn gekauft, weil wir an ihn geglaubt haben und immer noch glauben."

In dieser Saison erzielte der 28 Jahre alte Torjäger bisher zwölf Tore in 36 Pflichtspielen.