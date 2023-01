FC Chelsea - Boehly-Vertrauter über Gründe für Tuchel-Entlassung: "Würde Menschen Tränen in die Augen treiben"

Viele Chelsea-Fans wünschen sich mittlerweile Thomas Tuchel zurück. Nun sprang ein enger Vertrauter Besitzer Todd Boehly zur Seite.

WAS IST PASSIERT? Simon Jordan, der ehemalige Besitzer von Premier-League-Klub Crystal Palace und enger Vertrauter von Chelsea-Besitzer Todd Boehly, hat die Entlassung von Thomas Tuchel bei den Blues im September 2022 verteidigt.

WAS WURDE GESAGT? "Da gab es noch viel mehr bei Tuchel hinter den Kulissen, was den meisten Menschen Tränen in die Augen treiben würde", sagte Jordan in einem Interview mit talkSPORT. "Da ging es nicht nur darum, dass sie gegen Dinamo Zagreb verloren haben, sondern um eine ganze Reihe anderer Dinge. Boehly sollte den Leuten erzählen, welche das sind."

Nach einem Gespräch mit Boehly, in welchem der US-amerikanische Investor ihn über die Hintergründe unterrichtete, hätte Jordan ähnlich gehandelt und Tuchel ebenfalls entlassen. "Er hat mir die Augen geöffnet. Ich hätte genau dasselbe getan wie er."

WAS IST DER HINTERGRUND? Tuchel war im September 2022 nach einem verpatzen Saisonstart als Cheftrainer des FC Chelsea entlassen worden. Sein Nachfolger wurde Graham Potter, der nach einem vielversprechendem Start mittlerweile ebenfalls mit schlechten Ergebnissen zu kämpfen hat. Aus den letzten acht Pflichtspielen holten die Blues lediglich einen Sieg und ein Unentschieden.

Bei der jüngsten 0:4-Niederlage im FA Cup gegen Manchester City stimmten die Chelsea-Fans deshalb unter anderem Tuchel-Sprechchöre an und forderten die Rückkehr des Deutschen auf die Trainerbank der Blues.

