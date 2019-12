FC Chelsea schnappt sich Norwegen-Talent Bryan Fiabema

Der sechsmalige englische Meister hat sich nach Informationen von Goal und SPOX die Dienste von Bryan Fiabema gesichert. Der 16-jährige Norweger kommt von Tromsö IL. Dort feierte er im Juli sein Profidebüt.

In den vergangenen Wochen wusste der norwegische Juniorennationalspieler im Probetraining bei den Blues zu überzeugen und empfahl sich nachhaltig für eine Verpflichtung. In London wird er künftig mit den Juniorenteams unter Andy Myers und Ed Brand trainieren.

Looks like the trial period at Chelsea went well. Chelsea are now reportedly pursuing the permanent signing of Bryan Fiabema for a fee of around €600,000, according to Nordlys. pic.twitter.com/T6W8m813gY