FC Chelsea steigt angeblich ins Rennen um Nicolò Zaniolo ein

Der FC Chelsea sucht weiter nach neuen Spielern. Nun ist offenbar Nicolò Zaniolo ein Kandidat für die Blues.

Der FC Chelsea bemüht sich angeblich um die Dienste von Nicolò Zaniolo von der AS Rom. Laut der italienischen Zeitung La Repubblica haben die Blues den 23-Jährigen ins Visier genommen und erweitern damit den Kreis der konkret interessierten Klubs. Auch Juventus Turin und Tottenham Hotspur sollen an Zaniolo dran sein.

Demnach wollen alle drei Klubs im Laufe dieser Woche konkrete Angebote für den Offensivspieler abgeben, um Zaniolo noch vor Ende des Transferfensters am 1. September verpflichten zu können. Die Roma und Trainer José Mourinho sind offenbar zu einem Verkauf bereit, sollte der Preis stimmen. Diesen setzen die Giallorossi dem Bericht zufolge bei 50 Millionen Euro an.

Zaniolo: Zwei Kreuzbandrisse warfen ihn zurück

Zaniolo gehörte in der Vorsaison zu den Leistungsträgern der Römer und erzielte im Finale der Conference League gegen Feyenoord Rotterdam (1:0) das entscheidende Tor. Zwischen Januar 2020 und Sommer 2021 verpasste er fast anderthalb Jahre am Stück aufgrund zweier Kreuzbandrisse. Aufgrund dieser Verletzung verpasste er auch die für Italien so erfolgreiche EM im vergangenen Jahr.