FC Chelsea: Transfer von Neymar wird offenbar konkret - erstes Treffen mit PSG-Präsident

Der FC Chelsea plant offenbar einen wahren Königstransfer. Erste Gespräche bezüglich eines Neymar-Transfers wurden wohl schon aufgenommen.

WAS IST PASSIERT? Wie Le Parisien berichtet, haben sich PSG-Präsident Nasser al-Khelaifi und Chelsea-Besitzer Todd Boehly nach dem Champions-League-Spiel zwischen Paris und Bayern getroffen, um über einen Transfer von Superstar Neymar zu sprechen. Die Blues scheinen ernsthaftes Interesse an einer Verpflichtung des brasilianischen Nationalspielers zu haben.

WAS IST DER HINTERGRUND? In den vergangenen Tagen kamen erneut Berichte auf, wonach der französische Meister Neymar loswerden möchte. Aktuell verdient der 31-Jährige rund 37 Millionen Euro im Jahr, was PSG nicht mehr bereit sein soll, zu zahlen. Deshalb ist man scheinbar auch bereit, Neymar für nur 60 Millionen Euro ziehen zu lassen. Zum Vergleich: Paris zahlte einst 222 Millionen Euro Ablöse für die Dienste des Seleção-Stars.

WIE GEHT ES WEITER? Vorerst wird man sich in der französischen Hauptstadt auf die Champions League konzentrieren, sollte man am 8. März allerdings in München scheitern, ist es gut möglich, dass ein Umbruch bei PSG folgen wird. Bereits im vergangenen Sommer wollte man Neymar Berichten zufolge loswerden, schon bald könnte es ihn also erneut treffen.

Der FC Chelsea ist in der Offensive zwar gut aufgestellt, dass man sich aber nicht zu schade ist, viel Geld für den Kader auszugeben, zeigten die Blues noch im vergangenen Januar. Zudem wird davon ausgegangen, dass Chelsea im Sommer noch einen Top-Stürmer holt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Neymar absolvierte in dieser Saison 28 Pflichtspiele für PSG. Dabei erzielte er 17 Tore und lieferte 16 Assists. Sein Vertrag an der Seine läuft noch bis 2025.