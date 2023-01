FC Chelsea: Mykhailo Mudryk stellt Tempo-Bestmarke in der Premier League auf

Neuzugang Mykhailo Mudryk hat bei seinem ersten Auftritt im Chelsea-Trikot sofort eine Saison-Bestmarke aufgestellt.

WAS IST PASSIERT? Mykhailo Mudryk hat in seinem ersten Spiel für seinen neuen Klub FC Chelsea gleich die Tempo-Bestmarke der laufenden Saison in der Premier League aufgestellt: Der Ukrainer wurde im Spiel gegen den FC Liverpool am Wochenende mit 36,63 km/h gemessen - schneller war seit dem Sommer kein Spieler in Englands höchster Liga.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Flügelspieler wurde als schneller Spieler bei Chelsea angekündigt. Und diesen Ruf machte er in seinem ersten Debüt für die Blues alle Ehre, indem er einen Tick schneller als der bisherige Erste, Anthony Gordon vom FC Everton, war.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Die schnellsten fünf Premier-League-Spieler der laufenden Saison sind: