FC Chelsea: Mount offenbar im Fokus von Liverpool und Juventus

Die Gespräche zwischen Mason Mount und dem FC Chelsea stocken offenbar, währenddessen nehmen Juve und Liverpool den 23-Jährigen ins Visier.

WAS IST PASSIERT? Der FC Liverpool und Juventus Turin sind einem Bericht des Guardians zufolge an Mason Mount dran und verfolgen die Vertragsgespräche zwischen dem englischen Nationalspieler und dem FC Chelsea genau. Demnach sieht es aktuell nicht danach aus, dass sich Mount mit den Blues zeitnah auf ein neues Arbeitspapier einigen wird, weshalb sich die beiden Top-Klubs nun Chancen ausrechnen. Auch mit Manchester City wurde der Spielmacher zuletzt in Verbindung gebracht

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 23-Jährige hat bei den Londonern nur noch 18 Monate Vertrag. Die beiden Parteien führen deshalb seit Sommer Gespräche über eine Vertragsverlängerung. Die ersten Angebote des FC Chelsea sind dem Bericht zufolge jedoch hinter den Erwartungen des Spielers geblieben.

Weiter heißt es, die Chelsea-Eigentümer hätten kein Interesse daran, Mount zu verlieren, der seine gesamte Karriere bisher an der Stamford Bridge verbracht hat. Dem Vernehmen nach sei man optimistisch, dass die Verhandlungen zu einem positiven Ergebnis führen würden. Mount ist aktuell einer der am schlechtesten verdienenden Spieler im Kader der Blues und möchte deshalb einen neuen Vertrag, der seinem Status als einer der wichtigsten Spieler von Graham Potter gerecht wird.

WIE GEHT ES WEITER? Sollten sich Spieler und Klub auch nach der Weltmeisterschaft nicht auf einen neuen Kontrakt einigen können, dürften die Chancen auf einen Transfer für Liverpool und Juve steigen. Da die Blues aber offenbar kein Interesse daran haben, Mount ziehen zu lassen, gilt es vielmehr als wahrscheinlich, dass er schon bald ein langfristiges Arbeitspapier unterschreiben wird.