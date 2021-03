FC Chelsea: Mason Mount erklärt Anime-Jubel bei Sieg über Liverpool

Mason Mount avancierte im Spitzenspiel der Premier League zum Matchwinner. Seinem Tor gegen Klopps Reds folgte ein besonderer Torjubel.

Am Donnerstagabend fand in der Premier League das mit Spannung erwartetete Duell zweier deutscher Startrainer statt. Am Ende trimphierte der von Thomas Tuchel trainierte FC Chelsea mit 1:0 über Jürgen Klopps Liverpool. Das goldene Tor des Abends erzielte der englische Nationalspieler Mason Mount, welcher anschließend mit einer besonderen Jubel-Choreographie überraschte.

Der vereinseigenen Website der Blues hat der 22-Jährige nun verraten, was es damit auf sich hat.

Mount: Matchplan gegen Liverpool für Chelsea entscheidend

"Ich und Chilly [Ben Chilwell, d. Red.] sitzen im Flugzeug immer hinter Kurt Zouma, wenn wir beispielsweise wegen der Champions League auf Reisen sind. Er sieht sich immer Cartoons an wie zum Beispiel Anime. Wir schauen dann von hinten mit und lachen über ihn", erklärt Mount mit Blick auf den von den Animes inspirierten Jubel: "Wir haben ausgemacht, dass das einer von uns macht, wenn er trifft. Das war also der Grund und das Ganze war natürlich auch für Kurt."

Den Sieg über Liverpool führt der Engländer auf die gute Umsetzung der taktischen Vorgaben zurück: "Wir wussten, dass sie hoch spielen und hoch pressen wollen, besonders zuhause. Also haben wir sowohl im Umschaltspiel als auch bei eigenem Aufbau versucht, hinter sie zu kommen." Sein eigenes Tor und der Sieg seien wahnsinnig wichtig für Chelsea gewesen, so Mount.

Tuchels Chelsea-Bilanz bleibt makellos

Die Blues sind mithilfe der drei Punkte in die Champions League-Ränge vorgestoßen. Auch Thomas Tuchels persönliche Bilanz bleibt makellos: Seit Amtsantritt wurde von zehn Spielen kein einziges verloren.

Anders sieht es bei Jürgen Klopp und dem FC Liverpool aus: Der Vorjahresmeister ist momentan nur noch Siebter.