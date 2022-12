FC Chelsea: Interesse an Wunderkind Andrey Santos von Vasco da Gama

Der FC Chelsea ist an der Verpflichtung von Vasco-Mittelfeldspieler Andrey Santos interessiert. Ein Angebot könnte bald gemacht werden.

WAS IST PASSIERT? Chelsea möchte den 18 Jahre alten Andrey Santos, dessen Spielweise mit der von Sergio Busquets verglichen wird, unbedingt verpflichten und möglicherwiese schon im Januar ein Angebot abgeben. GOAL und SPOX können derartige Meldungen bestätigen. Seine für sein Alter fortgeschrittenen Fähigkeiten haben Vasco da Gama dazu veranlasst, eine Rekordsumme für den Spieler zu verlangen - die bisherige Klub-Höchstmarke liegt bei 18,5 Millionen Euro, die Bayer Leverkusen 2018 für Paulinho zahlte.

WAS IST DER HINTERGRUND? Es wird angenommen, dass eine Klausel in Santos' Vertrag besagt, dass jedes englische Team weniger als die veranschlagte Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro Ablöse zahlen kann, um sich seine Dienste zu sichern, obwohl die genaue Summe nicht bekannt ist. Diese Klausel ist ein Vorteil für Chelsea und Newcastle United, da sie versuchen werden, eine niedrigere Ablösesumme auszuhandeln.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Santos verlängerte erst kürzlich seinen Vertrag bei dem Verein aus Rio de Janeiro bis September 2027. In diesem Jahr machte der defensive Mittelfeldspieler 42 Spiele für Vasco da Gama und stand dabei insgesamt 3402 Minuten auf dem Platz.

WIE GEHT ES WEITER? Bis auf weiteres wird Santos seine rasante Entwicklung bei Vasco da Gama fortsetzen. Es erscheint aber möglich, dass er einen baldigen Wechsel nach Europa im Auge hat.