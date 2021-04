FC Chelsea: Frank Lampard wollte Declan Rice vor seinem Rauswurf verpflichten

Frank Lampard musste Mitte Januar beim FC Chelsea seinen Hut nehmen. Nun hat der Engländer verraten, wen er kurz vor seinem Rauswurf holen wollte.

Der ehemalige Cheftrainer des FC Chelsea, Frank Lampard (42), hat sich erstmals nach seinem Rauswurf bei den Blues in einem Interview zu Wort gemeldet und dabei durchsickern lassen, dass er Interesse daran hatte, Declan Rice (22, West Ham United) an die Stamford Bridge zu holen.

"Er ist ein Leader und es ist klar, dass er zu Großem bestimmt ist", sagte Lampard in einem Q&A der Willow Foundation vor den London Football Awards, die am 29. April stattfinden werden. Der ehemalige Mittelfeldspieler erklärte dabei auch, dass es ihm nicht gelang, den englischen Nationalspieler zu den Blues zu lotsen.

Rice ist für den Titel des London Footballer of the Year nominiert, was Lampard durchaus nachvollziehen kann. "England kann sehr froh sein, dass man ihn hat", so Lampard. "Ein Transfer (Anm. d. Red.) kam aus mehreren Gründen nicht zustande. Wir hatten im Sommer viele Spieler geholt, aber ich war dennoch ein großer Fan von ihm."

FC Chelsea: Ex-Trainer Lampard wartet auf neue Herausforderung

Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler ist bei West Ham eine der Schlüsselfiguren für die starke Saison 2020/21. In 32 Pflichtspielen (ein Tor, eine Vorlage) lief er bereits für die Hammers auf, sein Marktwert liegt laut transfermarkt.de bereits bei 60 Millionen Euro.

Lampard musste im Januar 2021 seinen Trainerposten bei den Blues räumen und den Stab an Thomas Tuchel übergeben. Seitdem steht der Engländer ohne Verein da, steht aber seiner Zukunft offen gegenüber. "Ich bin gespannt auf die Dinge, die auf mich warten. Wenn sich etwas ergibt, dann werde ich mich darüber freuen, wieder arbeiten zu dürfen", so der 42-Jährige.