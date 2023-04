FC Chelsea: Frank Lampard soll als Interimstrainer bis zum Saisonende übernehmen

Überraschung bei Chelsea: Die Londoner verschaffen sich bei der Trainersuche Zeit und holen erstmal einen alten Bekannten zurück.

WAS IST PASSIERT? Frank Lampard steht vor einer Rückkehr zum FC Chelsea. Wie mehrere Medien auf der Insel übereinstimmend berichten, soll der ehemalige englische Nationalspieler als Interimstrainer beim Champions-League-Sieger von 2021 übernehmen und die Profis bis zum Ende der Saison betreuen. Laut The Athletic haben sich alle Parteien darauf bereits geeinigt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Chelsea, das in der Tabelle der Premier League einen enttäuschenden elften Platz belegt, hatte am Sonntag Graham Potter entlassen. Seitdem wurden mehrere namhafte Teammanager gehandelt, unter anderem der ehemalige spanische Nationaltrainer Luis Enrique und Bayerns Ex-Coach Julian Nagelsmann. Auf der Shortlist des Klubs sollen fünf Namen stehen. Aus ihnen soll in Ruhe eine langfristige Lösung gefiltert werden, während Lampard die Spielzeit zu Ende bringt.

Lampard verbrachte einen Großteil seiner erfolgreichen Spielerkarriere an der Stamford Bridge und gewann mit Chelsea unter anderem die Königsklasse und mehrere englische Meisterschaften. Von 2019 bis 2021 arbeitete er dort auch als Trainer, allerdings nicht mit dem gewünschten Erfolg. Im Januar 2021 musste er gehen und Thomas Tuchel übernahm. Unter dem Deutschen gewannen die Blues wenige Monate später die Champions League.

Lampard war zuletzt Trainer beim FC Everton, musste dort aber vor drei Monaten nach rund einem Jahr im Amt seinen Hut nehmen.

WIE GEHT ES WEITER? Der Guardian berichtet, Lampard werde schon am Samstag beim Auswärtsspiel gegen die Wolverhampton Wanderers auf Chelseas Bank sitzen. Er bringt außerdem seinen Trainerstab mit Ashley Cole, Joe Edwards und Chris Jones mit nach London.

Am Mittwoch folgt das Hinspiel im Viertelfinale der Champions League bei Real Madrid. Für Chelsea ist dies die einzige verbliebene Chance auf einen Titel in dieser Saison.