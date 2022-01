Am heutigen Sonntagabend (02. Januar 2022) treffen zwei der besten Teams der Premier League aufeinander. Das Duell zwischen dem FC Chelsea und dem FC Liverpool wird um 17:30 Uhr an der Stamford Bridge in London angepfiffen.

Beide Teams haben das Saisonziel, also die Meisterschaft, weiterhin klar im Blick. Gemeinsam mit Manchester City sind diese drei Teams auch die Spitzenkandidaten auf diesen Titel. Verlieren ist heute also verboten. Ob es also Liverpool heute gelingt, ein paar Punkte mitzunehmen, oder ob die Zähler in London bleiben, sehen wir heute Abend ab 17:30 Uhr.

GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

FC Chelsea vs. FC Liverpool heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung FC Chelsea vs. FC Liverpool Wettbewerb Premier League Anpfiff 02. Januar - 17:30 Uhr Spielort Stamford Bridge (London)

FC Chelsea vs. FC Liverpool heute live: Die Übertragung im TV

Im Free-TV könnt Ihr die Premier League leider nicht verfolgen. Der Rechteinhaber für die Übertragung der höchsten englischen Spielklasse heißt nämlich Sky. Um also zusehen zu können, müsst Ihr dort ein Abo abschließen.

Da es sich bei Sky natürlich um einen Pay-TV-Kanal handelt, ist dieses Abo aber nicht kostenlos. Ihr müsst dort dann noch das passende Paket für Euch finden, das Ihr sozusagen in euer Sky-Abo mit aufnehmt. Welche Pakete es gibt, was diese kosten und welches Ihr braucht, um die Premier League verfolgen zu können, dass könnt Ihr hier noch einmal genauer nachlesen.

Wenn Ihr dann über ein Sky-Abo verfügt, könnt Ihr ab 17:30 Uhr auf Sky die Partie live verfolgen.

FC Chelsea vs. FC Liverpool heute live: Die Partie im LIVE-STREAM sehen

Parallel zur Übertragung im TV gibt es natürlich auch die Möglichkeit, die Partie im LIVE-STREAM zu verfolgen. Sky bietet Euch dabei sogar zwei unterschiedliche Optionen an.

FC Chelsea vs. FC Liverpool heute live: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Sky Go ist der direkte LIVE-STREAM-Service von Sky und ist bei jedem Abo gleich mitenthalten. Ihr müsst Euch also nur noch die Sky-Go-App herunterladen, Euch mit Euren Zugangsdaten anmelden und könnt dann live im STREAM mit dabei sein.

Allerdings könnt Ihr natürlich auch nur die Inhalte per LIVE-STREAM verfolgen, die auch in dem von Euch gebuchten Paket zu sehen sind. Ein internetfähiges Gerät, auf dem Ihr den LIVE-STREAM verfolgen könnt, braucht Ihr natürlich auch. Ob es sich dabei aber um Laptop, Tablet oder Smartphone handelt, ist ganz egal.

FC Chelsea vs. FC Liverpool heute live: Per Sky Ticket den LIVE-STREAM sehen

Die zweite Möglichkeit, wie Ihr zusehen könnt, ist das Sky Ticket. Hier müsst Ihr keinen längerfristigen Vertrag mit Sky abschließen. Ihr zahlt einfach 29,99€ für das Supersport-Ticket und könnt 30 Tage lang alle Bundesligaspiele auf Sky sowie den DFB-Pokal und die Premier League im LIVE-STREAM verfolgen.

Nach einem Monat verfällt Euer Zugangsrecht allerdings wieder und Ihr müsstet Euch wieder ein neues Ticket für 29,99€ kaufen. Umgehen könnt Ihr das, wenn Ihr Euch direkt das Jahresabo bei Sky Ticket holt. Dann zahlt Ihr nur 24,99€ pro Monat.

FC Chelsea vs. FC Liverpool heute live: Der LIVE-TICKER von GOAL

Ihr könnt nicht live vor dem Bildschirm mitfiebern? Kein Problem, mit dem LIVE-TICKER von GOAL können wir Abhilfe schaffen. Hier werdet Ihr sofort informiert, sobald auf dem Rasen etwas passiert. Ganz egal ob Tor, Großchance oder Auswechslung, Ihr seid immer up to date, was das Spielgeschehen angeht.

FC Chelsea vs. FC Liverpool heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.