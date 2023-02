FC Chelsea: Schlägt der FC Arsenal bei Callum Hudson-Odoi zu?

Der FC Chelsea hat auf dem Winter-Transfermarkt mehrfach zugeschlagen - nun steht ein ausgeliehener Profi vor dem Abgang.

WAS IST PASSIERT? Der FC Arsenal ist offenbar an Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea interessiert. Das geht aus einem Bericht des Guardian hervor.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 22-Jährige ist momentan noch an Bayer 04 Leverkusen ausgeliehen, im Sommer kehrt Hudson-Odoi an die Stamford Bridge zurück. Zuletzt wechselte schon Jorginho von den Blues zu den Gunners, der Engländer könnte im Sommer nun der nächste Spieler sein, der innerhalb Londons den Klub wechselt.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Hudson-Odoi spielt seit 2007 für den FC Chelsea, über die Nachwuchs-Mannschaften schaffte der Offensiv-Spieler den Sprung in die Profi-Abteilung. Der FC Bayern München war lange an dem Talent interessiert, den Weg in die Bundesliga fand Hudson-Odoi jedoch über ein Leihgeschäft nach Leverkusen. Im Sommer 2022 wurde der dreifache englische Nationalspieler für ein Jahr an Bayer ausgeliehen, sein Vertrag bei Chelsea läuft noch bis 2025.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Hudson-Odoi stand wettbewerbsübergreifend in 17 Pflichtspielen für Leverkusen auf dem Feld, ihm gelangen nur ein Tor und eine Vorlage.