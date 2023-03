FC Chelsea: Gerüchte um ein Interesse an Bruno Guimarães von Newcastle United

Die Blues haben für die Kanté-Nachfolge wohl einen Hochkaräter aus der Premier League im Visier.

WAS IST PASSIERT? Mehrere englische Spitzenklubs zeigen Interesse an Mittelfeldstar Bruno Guimarães von Newcastle United. Das schreibt der Telegraph. Er nennt den FC Chelsea als heißen Anwärter auf die Dienste des brasilianischen Nationalspielers.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach hätten die Blues bereits im Januar, als sie auf ihrer kostspieligen Shoppingtour unterwegs waren, Gespräche wegen eines Guimarães-Transfers geführt. Diese seien ins Stocken geraten. Nun aber soll Chelsea das Interesse an dem 25-Jährigen wieder aufflammen lassen. Bei den Blues könnte er N'Golo Kanté ersetzen, dessen Vertrag läuft im Sommer aus.

Newcastle allerdings möchte Guimarães unbedingt halten. Er ist aktuell noch bis 2026 gebunden und soll seinen Vertrag nach dem Willen des Tabellensechsten vorzeitig verlängern. Die Rede ist von einem langfristig datierten neuen Kontrakt.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: 2017 wechselte Guimarães von Gremio Osasco Audax zu Athlético Paranaense. Von dort ging es Anfang 2020 für 20 Millionen Euro Ablöse zu Olmypique Lyon. Newcastle verpflichtete den zentralen Mittelfeldspieler zwei Jahre später für rund 42 Millionen Euro.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Guimarães ist bei den Magpies absoluter Leistungsträger. In dieser Saison absolvierte er 26 Pflichtspiele, in denen ihm vier Tore und drei Assists gelangen. Bei der Weltmeisterschaft in Katar kam er für die Selecao zu zwei Einsätzen.