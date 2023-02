FC Chelsea: Blues verpflichten Nachwuchstalent Jimmy-Jay Morgan vom FC Southampton

Der FC Chelsea hat die nächste Verpflichtung unter Dach und Fach gebracht. Die Blues bedienen sich beim Nachwuchs des FC Southampton.

WAS IST PASSIERT? Der FC Chelsea hat am Freitagvormittag die Verpflichtung des 17-jährigen Angreifers Jimmy-Jay Morgan vom FC Southampton bekanntgegeben. Die Blues zahlen umgerechnet etwa 3,5 Millionen Euro für den Teenager, dieselbe Summe kann in Form von Boni nochmal dazukommen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Morgan stand zuletzt mehrfach im Profi-Kader der Saints, zu einem Einsatz kam er dabei jedoch nicht. Für die Reserve Southamptons kam er in der bisherigen Saison auf vier Treffer und fünf Vorlagen in acht Ligaspielen.

Der Mittelstürmer, der bei Chelsea zunächst für die U21 eingeplant ist, ist aktueller U17-Nationalspieler Englands. Bisher gelangen ihm sechs Tore in acht U17-Länderspielen.

WAS WURDE GESAGT? Jim Fraser, Leiter der Abteilung Jugendentwicklung bei Chelsea, sagte: "Mit Jimmy-Jay haben wir einen Spieler mit großem Potenzial für unsere Akademie verpflichtet. Seine Fähigkeiten machen ihn zu einem aufregenden Stürmer und wir freuen uns, dass er sich für diese nächste, wichtige Phase seiner Entwicklung für Chelsea entschieden hat."

