FC Chelsea wollte Antony bereits vor zwei Jahren verpflichten

Antony wechselte in diesem Sommer für eine Mega-Summe zu Manchester United. Doch schon lange vorher war der FC Chelsea dran.

Der FC Chelsea hatte Offensivstar Antony offenbar bereits lange vor seinem Wechsel nach Europa auf dem Zettel. Das verriet Chelsea-Scout Piet de Visser nun in einem Interview mit Voetbal Nieuws. Demnach sei der Brasilianer ihm und dem früheren Chefscout von Ajax Amsterdam, Hans van der Zee, bereits in jungen Jahren in Brasilien aufgefallen.

"Er hat uns gleich verzaubert. Das war vor einigen Jahren, bevor er zu Ajax ging", erinnerte sich de Visser. Beide seien aber zu der Erkenntnis gelangt, dass ein Wechsel nach England zu früh käme, weshalb van der Zee seinen Klub ins Spiel brachte. Der Plan der Blues: Antony nach dessen Zeit bei Ajax verpflichten.

Chelsea-Scout über Antony: "Hat Gift im Hintern"

Doch daraus wurde bekanntlich nichts, stattdessen wechselte der 22-Jährige in diesem Sommer für 100 Millionen Euro zu Manchester United. "Wir konnten ihn nicht bekommen. Ich hätte ihn gerne gehabt. Er ist ein Junge, der Gift im Hintern hat. Manchmal überschreitet er die Grenze, aber er kommt ja auch aus der Favela", so de Visser.

Antony feierte nach seinem Wechsel zu United einen Einstand nach Maß, in seinem ersten Spiel gegen den FC Arsenal (3:1) traf er sofort.