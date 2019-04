FC Chelsea: Antonio Rüdiger fehlt wohl im Europa-League-Hinspiel gegen Eintracht Frankfurt

Antonio Rüdiger wird das Hinspiel des Europa-League-Halbfinals gegen Eintracht Frankfurt wohl verpassen. Ein Einsatz von Willian steht noch offen.

Nationalspieler Antonio Rüdiger vom wird das Hinspiel im Europa-League-Halbfinale gegen (Donnerstag, 21:00 im LIVE-TICKER) wohl verletzungsbedingt verpassen. "Im Europa-League-Hinspiel wird Antonio wahrscheinlich fehlen", erklärte Trainer Maurizio Sarri nach dem Remis gegen am Sonntag (1:1) in der Premier League am Sonntag.

Der Innenverteidiger hatte nach einer zweiwöchigen Pause United sein Comeback gegeben, musste aber in der zweiten Halbzeit mit Knieproblemen erneut ausgewechselt werden.

FC Chelsea: Willians Verletzung nicht gravierend

Angreifer Willian, der gegen United ebenfalls verletzt ausgewechselt wurde, könnte laut Sarri aber zum Einsatz kommen. "Willian ist momentan fraglich. Es ist nur ein Schlag, also können wir versuchen, ihn fit zu kriegen", erklärte der Italiener.

Der FC Chelsea steht zurzeit auf dem vierten Rang der Premier League. Sollte das Team von Maurizio Sarri die Top-4 aber verpassen, müsste man sich über den Gewinn der für die qualifizieren.