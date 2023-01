FC Chelsea: Andrey Santos wechselt zu den Blues

Chelsea hat sich ein großes Talent aus Brasilien gesichert. Von Vasco da Gama kommt der junge Andrey Santos nach London.

WAS IST PASSIERT? Der 18-jährige Mittelfeldspieler Andrey Santos wechselt zum FC Chelsea. Das gab sein bisheriger Klub, der brasilianische Erstliga-Aufsteiger Vasco da Gama, am Freitag bekannt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Santos' Wechsel nach England hatte sich in den vergangenen Wochen bereits abgezeichnet, neben Chelsea sollen auch Manchester City und Newcastle United interessiert gewesen sein. Laut Globo Esporte überweisen die Blues bis zu 40 Millionen Euro an Vasco da Gama.

Eine Bestätigung des Transfers seitens Chelsea steht übrigens noch aus.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Santos stammt aus der Akademie von Vasco und hatte im November 2021 mit 17 Jahren für die Profis debütiert. Vergangenes Jahr war der brasilianische Junioren-Nationalspieler dann mit acht Toren in 33 Zweitliga-Einsätzen an Vascos Rückkehr in die erste Liga beteiligt.