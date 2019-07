Bologna-Trainer Mihajlovic bedankt sich nach Leukämie-Erkrankung für Genesungswünsche

Sinisa Mihajlovic machte am Samstag seine Leukämie-Erkrankung öffentlich. Nun bedankt er sich für die zahlreichen Genesungswünsche.

Der an Leukämie erkrankte ehemalige serbische Nationalspieler Sinisa Mihajlovic hat sich für die zahlreichen Genesungswünsche bedankt. "In diesen Tagen habe ich eine Welle von Liebe, Solidarität und positiver Energie empfangen, die mir noch mehr die Gewissheit gegeben hat, dass ich diesen Kampf gegen die Leukämie gewinnen werde", schrieb der Trainer des italienischen Erstligisten in einem offenen Brief in der Gazzetta dello Sport.

"Es gibt Momente im Leben, win denen man allein gegen einen harten Gegner kämpfen muss. Ich erlebe eine solche Phase, doch ich habe Glück, weil ich weiß, dass ich nicht allein bin. Ich kann mit enormer Unterstützung rechnen" schrieb Mihajlovic weiter. Er habe tausende Botschaften erhalten und diese alle gelesen.

Sinisa Mihajlovic beginnt am Dienstag mit der Chemotherapie

Der 50-Jährige hatte bei einer Pressekonferenz am Samstag seine Erkrankung öffentlich gemacht. Am Dienstag beginnt er mit der Chemotherapie, sein Traineramt kann er bis auf Weiteres nicht ausfüllen, Co-Trainer Miroslav Tanjga (ehemals Profi bei ) übernimmt interimsweise.

"Vincerò anche questa battaglia"



Forza Mister pic.twitter.com/3jglPXwPVx — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) 13. Juli 2019

Seit Januar ist Mihajlovic beim FC Bologna im Amt. Sportdirektor Walter Sabatini hatte bereits betont, dass der Serbe weiterhin Trainer des Klubs bleibe. "Wir sind seine Familie", sagte er.