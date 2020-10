FC Bayerns Robert Lewandowski verletzt? Polnischer Verband klärt auf

Beim Länderspiel zwischen Polen und Italien verletzte sich Robert Lewandowski. Nun hat sich der Verband zum aktuellen Stand geäußert.

Robert Lewandowski hat sich in der Nations-League-Partie zwischen und verletzt. Der polnische Verband gab nun aber Entwarnung beim Stürmer des FC Bayern.

"Robert hat einen starken Bluterguss. Vielleicht ist eine Verletzung ein zu großes Wort, aber es gab einen schmerzhaften Schlag", sagte Jakub Kwiatkowski, Sprecher des polnischen Fußballverbandes, Polsat Sport. "Die Verletzung ist nicht schwerwiegend, aber schmerzhaft. Tatsächlich ist es eine Frage von ein paar Tagen, um diese Verletzung zu heilen", führte er aus.

Polen hofft dennoch auf einen Einsatz des Kapitäns in der am Mittwoch gegen Bosnien-Herzegowina: "Am Montag wird Robert einer Ultraschalluntersuchung unterzogen, und die Physiotherapeuten werden ihn auf das Spiel gegen Bosnien am Mittwoch vorbereiten", sagte Kwiatkowski.

Lewandowski hatte sich die Blessur am Sprunggelenk gegen Italien zugezogen und war deswegen in der 83. Minute ausgewechselt worden.

Am kommenden -Spieltag des FC Bayern gegen Arminia Bielefeld sollte Lewandowski aber wieder fit sein. Ein Einsatz in der ersten Runde des DFB-Pokals am Donnerstag gegen den 1. FC Düren war aufgrund des straffen Terminplans ohnehin nicht vorgesehen.