FC Bayern: Zirkzee vor Transfer nach Bologna

Das Rennen um Joshua Zirkzee ist wohl entschieden: Der junge FCB-Stürmer steht vor einem Engagement in Bologna.

Bayern Münchens Stürmer Joshua Zirkzee steht unmittelbar vor einem Transfer zum Serie A-Klub FC Bologna. Dies berichten mehrere Medien, darunter Sport1, übereinstimmend.

Demnach haben sich der deutsche Rekordmeister und Bologna auf eine Ablöse von rund acht Millionen Euro geeinigt, Zirkzee hat sich mit dem Serie-A-Klub bereits auf einen Vertrag verständigt. Zudem sollen sich die Bayern per Klausel eine Beteiligung bei einem Weiterverkauf Zirkzees gesichert haben.

FC Bayern: Auch Stuttgart und Anderlecht wollten Zirkzee

Die Bayern sollen in Zukunft bei Zirkzee außerdem ein sogenanntes Matching Right haben. Sie könnten den Niederländer so zurückholen, sollte der FCB ein ebenso hohes Angebot wie ein weiterer interessierter Klub abgeben.

Zuletzt wurden auch der VfB Stuttgart und RSC Anderlecht als mögliche Abnehmer für den 21-Jährigen gehandelt, der nun vor seinem zweiten Engagement in Italien steht. Vergangenes Jahr spielte Zirkzee bereits auf Leihbasis bei Parma Calcio, kam dort aber nicht über vier Kurzeinsätze hinaus.

Zirkzee war 2017 von Feyenoord Rotterdam in den Nachwuchs der Bayern gewechselt. Für die erste Mannschaft lief der niederländische U21-Nationalspieler bis dato aber insgesamt nur 17-mal auf (vier Tore). Sein Vertrag in München endet 2023.