FC Bayern: Wunschspieler Kalvin Phillips erhält von Manchester City offenbar Freigabe

Bayern Münchens angeblicher Wunschspieler Kalvin Phillips hat von Manchester City wohl die Freigabe für einen Transfer erhalten.

WAS IST PASSIERT? Manchester United hat Mittelfeldspieler Kalvin Phillips offenbar die Erlaubnis erteilt, sich im Winter nach einem neuen Verein umzusehen. Das berichtet die Daily Mail. Das könnte unter anderem den FC Bayern auf den Plan rufen, der seit einigen Wochen mit dem 27-Jährigen in Verbindung gebracht wird.

WAS IST DER HINTERGRUND? Trainer Thomas Tuchel möchte im zentralen Mittelfeld gerne noch einen weiteren Spieler verpflichten, nach der Verletzung von Leon Goretzka im Spiel gegen den FSV Mainz 05 ist die Notwendigkeit größer als je zuvor. Möglich seien demnach sowohl eine Leihe als auch ein permanenter Transfer.

Phillips kam in der laufenden Spielzeit bei Manchester City bislang nur sporadisch zum Einsatz. Fünfmal stand er auf dem Platz, lediglich einmal schaffte er den Sprung in die Startelf. Auch in Hinsicht auf die anstehende Europameisterschaft in Deutschland braucht der 30-fache englische Nationalspieler dringend mehr Spielzeit.