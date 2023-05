Seit Samstag ist klar: Jan-Christian Dreesen ist als Nachfolger von Oliver Kahn der neue starke Mann beim FC Bayern München.

Kurz nach dem Gewinn der elften Meisterschaft in Serie verkündete der FC Bayern München im Mai zwei Wechsel in der Führungsetage: Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic müssen gehen. Für Salihamidzic konnte der FCB noch keinen Nachfolger präsentieren, aber klar ist, wer ab sofort Kahns Nachfolger ist: Jan-Christian Dreesen.

Dreesen arbeitet seit 2013 im Vorstand des deutschen Rekordmeisters mit, zunächst als Finanzvorstand. Außerdem gehörte er dem Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL) an.

Eine optische Besonderheit gibt es beim 55-Jährigen: An der linken Hand fehlt ihm ein Finger. Was ist die Geschichte dahinter? Wir klären auf.

imago images

Warum fehlt Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen ein Finger?

Dreesen ist mit dieser Besonderheit nicht geboren worden, sondern sie ist die Folge eines Unglücks, das sich erst vor ein paar Jahren ereignete.

Im September 2017 war Dreesen, der leidenschaftlicher Jäger ist, in einem gepachteten Gebiet in Tirol mit einem Freund auf der Jagd. Auf dem Weg zum Auto löste sich aus seiner Waffe ein Schuss, da sie allem Anschein nach nicht gesichert war. Dabei wurde Dreesens Hand getroffen. In der Klinik in Innsbruck konnte der Daumen gerettet werden, der Zeigefinger der linken Hand allerdings nicht mehr.

"Als wir die Nachricht erhalten haben, waren wir natürlich alle sehr erschrocken. Umso mehr sind wir erleichtert, dass Jan-Christian schon wieder auf dem Weg der Besserung ist“, erklärte der damalige Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge hinterher.