Wo wird der FC Bayern München heute übertragen? So läuft die Champions League

Wer spielt gegen PSG im Finale der Champions League? Bayern oder Lyon? Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Halbfinale in der . Der FC Bayern spielt gegen Lyon. Die Partie wird heute Abend um 21 Uhr in Lissabon angepfiffen.

Nachdem PSG mit 3:0 gegen gewonnen hat, muss heute der zweite Finalist ermittelt werden. Bayern geht heute als Favorit ins Rennen, nach dem 8:2 gegen Barcelona im Viertelfinale ist das durchaus gerechtfertigt. Lyon hat aus dem Wettbewerb gekegelt.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo FC Bayern gegen Lyon heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Champions League: Wo wird der heute übertragen? Die Details zu LIVE-STREAM und TV

Wettbewerb UEFA Champions League (Halbfinale) Datum 19. August 2020 Uhrzeit 21 Uhr Ort Lissabon

Champions League: Wo wird der FC Bayern München heute übertragen? Die Übertragungsrechte

Die UEFA hat die Übertragungsrechte dieses Jahr an den Pay-TV-Sender Sky und den Streamingdienst DAZN verkauft, was bedeutet, dass es die Champions League in dieser Saison nicht im Free-TV zu sehen gibt.

Champions League: Wo wird der FC Bayern München heute übertragen? Eine Option für das TV ist Sky

Sky geht ab 19.30 Uhr aus Unterföhring auf Sendung. Sebastian Hellmann moderiert zusammen mit den Experten Lothar Matthäus und Erik Meijer den Vorbericht. Das Spiel wird von Wolff Fuss kommentiert. Das Sport-Paket von Sky kostet aktuell 17,50 Euro im Monat, allerdings benötigt Ihr einen Sky-Receiver, um den Sender empfangen zu können. Hier ist ein Link zur Webseite von Sky, auf der alles genauer erläutert wird.

Champions League: Wo wird der FC Bayern München heute übertragen? DAZN, Sky Go, Sky Ticket sind die Möglichkeiten

Für heute gibt es genau drei legale Möglichkeiten, um FC Bayern gegen Lyon im LIVE-STREAM zu sehen: DAZN, Sky Go und Sky Ticket. Im Folgenden werden die Apps genauer erläutert.

FC Bayern vs. Lyon heute live im TV und LIVE-STREAM: DAZN

Der Streamingdienst DAZN aus Ismaning geht ab 20.45 Uhr online. Alex Schlüter führt Euch durch die Vorberichte, Marco Hagemann wird die Partie kommentieren. Der Experte ist heute Per Mertesacker. Als Neukunde von DAZN könnt Ihr die Champions League kostenlos sehen – klickt hier, um Euch zu registrieren. Auf DAZN gibt es diverse Topligen im Stream, zum Beispiel die , , La Liga, , NFL, NBA oder NHL und viele mehr. Nach dem Probemonat kostet das Portal 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

FC Bayern vs. Lyon heute live im TV und LIVE-STREAM: Sky Go

Sky Go kann von jedem Sky-Abonnenten genutzt werden, da es automatisch im Paket enthalten ist. Nach dem Download müsst Ihr Euch nur noch registrieren – und schon kann der Spaß losgehen! Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

FC Bayern vs. Lyon heute live im TV und LIVE-STREAM: Sky Ticket

Sky Ticket ist für alle Zuschauer gedacht, die kein Kunde von Sky sind und den Sender auch nicht langfristig abonnieren möchten. Für 29,99 Euro im Monat erhaltet Ihr Zugang zum Ticket, unter anderem bekommt Ihr dadurch auch die Formel 1 zu Gesicht. Was sonst noch im Ticket enthalten ist, erfahrt Ihr hier. Der Vorteil an Sky Ticket ist, dass Ihr das Abo jederzeit kündigen könnt – im Vergleich zu allen anderen Sky-Abos.

Champions League: Wo wird der FC Bayern München heute übertragen? Alle Möglichkeiten im Überblick