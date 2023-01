FC Bayern Vorbereitung 2023: Wann und wo absolviert der FCB sein Trainingslager?

Bevor Mitte Januar die Bundesliga fortgesetzt wird, steht für den FC Bayern die Vorbereitung an. Wann und wo absolviert der FCB sein Trainingslager?

Die Weltmeisterschaft 2022 ist vorbei, der Fokus der Klubs liegt nun wieder auf dem Start der nationalen Ligen. Bevor der FC Bayern München am 20. Januar 2023 mit der Partie gegen RB Leipzig den 16. Spieltag eröffnet, steht für die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann noch die Vorbereitung inklusive Trainingslager an. Aber wo und wann wird das absolviert? GOAL klärt nachfolgend auf.

Für den FC Bayern beginnt das Pflichtspieljahr 2023 mit der Bundesliga-Partie bei RB Leipzig am 20. Januar. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Die Vorbereitung auf die Begegnung beginnt naturgemäß schon wesentlich früher.

Der Trainingsstart mit Leistungsdiagnostik ist für den 3. Januar 2023 geplant. Ob dann auch alle WM-Fahrer wie beispielsweise die Franzosen Kingsley Coman und Dayot Upamecano wieder mit an Bord sein werden, soll laut Verein individuell entschieden werden. Anfang Januar steht für den amtierenden Meister ein sechstägiges Trainingslager in Doha (Katar) an. Es folgt ein Testspiel gegen den österreichischen Klub RB Salzburg auf dem Campus des FCB am 13. Januar, ehe eine Woche später der Ball in der Bundesliga rollt.

Wann startet der FC Bayern seine Vorbereitung auf den Pflichtspiel-Auftakt gegen RB Leipzig? Und wo und wann absolviert der FCB sein Trainingslager?

FC Bayern Vorbereitung 2023: Infos zum Pflichtspielauftakt gegen RB Leipzig am 16. Spieltag

Partie: RB Leipzig vs. FC Bayern München

Wettbewerb: Bundesliga, 16. Spieltag

Datum: 20. Januar 2023, 20.30 Uhr

Austragungsort: Red Bull Arena, Leipzig

FC Bayern Vorbereitung 2023: Wann nimmt der FCB das Training wieder auf?

Die Bayern-Akteure, die nicht bei der WM in Katar dabei waren, trainierten nach einer kurzen Pause bereits wieder vom 28. November bis zum 9. Dezember. Seit dem 10. Dezember ruht der Ball aber an der Säbener Straße.

Am 3. Januar nimmt der deutsche Rekordmeister schließlich die Vorbereitung auf und Trainer Julian Nagelsmann bittet zur Leistungsdiagnostik.

FC Bayern Vorbereitung 2023: Wann und wo findet das Trainingslager des FCB statt?

Am 6. Januar geht es für den FCB in ein sechstägiges Trainingslager mit dem Ziel Doha. Bereits in den vergangenen Jahren reisten die Münchner regelmäßig nach Katar und absolvieren dort einen Teil ihrer Vorbereitung.

Allerdings ist das Reiseziel bei vielen Fans nicht unumstritten, ebenso die Kooperation mit der Fluggesellschaft Qatar Airways. Nichtsdestotrotz schlägt der FC Bayern seine Zelte auch im Januar wieder im Wüstenstaat auf.

FC Bayern Vorbereitung 2023: Welche Testspiele absolviert der FCB vor der Partie gegen RB Leipzig?

Aktuell ist lediglich ein Testspiel vor der Bundesliga-Partie in Leipzig geplant. Dieses soll am 13. Januar um 18 Uhr ausgetragen werden. Zu Gast auf dem Bayern-Campus ist dann der amtierende österreichische Meister RB Salzburg.

Zuletzt standen sich beide Teams im Champions-League-Achtelfinale der Saison 2021/22 gegenüber, nach einem 1:1 im Hinspiel setzte sich der FCB im Rückspiel in der heimischen Allianz Arena mit 7:1 durch und zog in das Viertelfinale ein.

FC Bayern Vorbereitung 2023: Trainingsstart, Trainingslager, Testspiel - der FCB-Fahrplan in der Übersicht