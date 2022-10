Wird FC Bayern gegen Viktoria Pilsen heute live auf DAZN oder Amazon übertragen?

Im dritten Gruppenspiel der Königsklasse trifft der FC Bayern auf Viktoria Pilsen. Alle Infos zur Übertragung der Partie gibt es hier.

Am heutigen Dienstagabend (4. Oktober 2022) trifft der FC Bayern München in der Champions League auf Viktoria Pilsen. Die Partie wird um 18.45 Uhr in der Allianz-Arena in München angepfiffen.

Während in der Liga Bayern vor dem 4:0 gegen Leverkusen einige Spiele lang keinen Sieg mehr holen konnte, läuft es bisher in der Champions League. Sowohl gegen Inter Mailand als auch gegen den FC Barcelona konnte man einen 2:0-Sieg einfahren. Viktoria Pilsen verlor hingegen mit 1:5 gegen Barcelona und unterlag auch Mailand mit 0:2. Die Bayern sind also klarer Favorit im heutigen Spiel. Ob sie dieser Rolle auch gerecht werden können, sehen wir dann heute ab 18.45 Uhr.

Alle Infos zur Übertragung des Spiels, ob die Partie bei DAZN oder Amazon Prime zu sehen ist, findet Ihr hier bei GOAL.

FC Bayern gegen Viktoria Pilsen heute live: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung FC Bayern vs. Viktoria Pilsen Wettbewerb Champions League Anpfiff 4. Oktober - 18.45 Uhr Spielort Allianz-Arena (München)

Wird der FC Bayern gegen Viktoria Pilsen live auf DAZN oder Amazon übertragen?

Verantwortlich für das Zeigen der Champions League sind die beiden Streamingdienste DAZN und Amazon Prime. Letzterer überträgt dabei aber nur ausgewählte Spiele am Dienstagabend. Der Großteil der Partien wird nur bei DAZN gezeigt, darunter auch ausnahmslos alle Mittwochsspiele.

Die heutige Partie zwischen Bayern und Pilsen wird auch nur bei DAZN gezeigt. Wie könnt Ihr jetzt dort aber eigentlich zusehen und was gibt es bei DAZN noch alles?

Wie gerade erwähnt, handelt es sich bei DAZN um einen reinen Streamingdienst, die Inhalte dort könnt Ihr also nur per STREAM sehen, einen klassischen TV-Sender gibt es nicht. Neben dem Großteil der Champions-League-Spiele könnt Ihr dort übrigens auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sehen, genauso wie die französische, italienische und spanische Liga.

Dazu kommen noch Übertragungen aus den Bereichen Tennis, Darts, Kampf- und Motorsport. Ihr seid eher Fans von Basketball oder Football? Kein Problem, auch die NBA und NFL hat DAZN im Angebot.

Apropos Angebot, kostenlos könnt Ihr bei DAZN natürlich nicht zusehen. Um Zugriff auf die gesamten Inhalte des Streamingdiensts zu bekommen, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Dabei kostet das Monatsabo 29,99 Euro pro Monat, wenn Ihr Euch für ein Jahresabo entscheidet, werden 24,99 Euro monatlich fällig.

Jetzt aber zurück zum Spiel. Wenn Ihr ein gültiges DAZN-Abo habt, könnt Ihr ab 18 Uhr die Vorberichte mit Moderator Alex Schlüter sehen. Um 18.45 Uhr übernimmt dann Kommentator Uli Hebel mit Experte Michael Ballack.

Mehr Infos zu DAZN:

FC Bayern gegen Viktoria Pilsen heute live: Der LIVE-TICKER von GOAL

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht. Egal ob Tor, gelbe Karte oder Auswechslung, hier bleibt Ihr immer up-to-date.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

FC Bayern gegen Viktoria Pilsen heute live: Die Aufstellungen der Teams

Aufstellung FC Bayern: Neuer - Mazraoui, Upamecano, de Ligt, Davies - Goretzka, Gravenberch - Gnabry, Musiala, Sané – Mané.

Aufstellung Viktoria Pilsen: Tvrdon - Holik, Hejda, Pernica, Havel - Kalvach, N’Diaye, Kopic, Vlkanova, Mosquera – Chory.