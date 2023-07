FC Bayern: VfB Stuttgart und eine weitere Option! Alexander Nübel offenbar vor Wechsel

Der FC Bayern verzeichnet wohl sehr bald einen weiteren Abgang.

Alexander Nübel steht offenbar kurz vor einem Abschied vom FC Bayern. Wie die

berichtet, wurde der 26-jährige Torhüter deshalb vom für Donnerstag angesetzten Medizincheck in München freigestellt.

Sport Bild

WIE GEHT ES WEITER? Dem Bericht zufolge stehen zwei Vereine als Abnehmer für Nübel zur Debatte. Dabei handelt es sich angeblich um den VfB Stuttgart und einen namentlich nicht genannten Klub aus dem europäischen Ausland.

WAS IST DER HINTERGRUND? In Deutschland sei für den Keeper derzeit lediglich der VfB eine ernsthafte Option. Sein wichtigstes Kriterium soll die Garantie auf einen Stammplatz sein, die Chancen darauf schätzt Nübel demnach bei den Schwaben am höchsten ein. Eine endgültige Entscheidung soll bereits innerhalb der nächsten beiden Tage fallen.

WAS WAR ZULETZT? Nübel, der 2020 von Schalke 04 an die Isar gewechselt war, steht bei den Bayern noch bis 2025 unter Vertrag. In den vergangenen beiden Spielzeiten war er an die AS Monaco ausgeliehen.