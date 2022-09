FC Bayern vs. VfB Stuttgart heute live: Gibt es einen LIVE-STREAM?

In der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen Stuttgart und Bayern. Wo das Spiel im LIVE-STREAM gezeigt wird, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

Heute Nachmittag (10. September 2022) ist der VfB Stuttgart zu Gast beim FC Bayern München. Die Bundesligapartie wird um 15:30 Uhr in der Allianz Arena angepfiffen.

Mit den letzten beiden Bundesligaspielen können die Bayern nicht wirklich zufrieden sein. Sowohl gegen Gladbach als auch gegen Union Berlin reichte es nur zu einem 1:1. Daran soll sich heute natürlich etwas ändern. Aber auch die Stuttgarter konnten in den vergangenen beiden Spielen nur zwei Unentschieden holen und wollen jetzt wieder drei Punkte einfahren. Gegen den Rekordmeister aus Bayern wird das aber keine leichte Aufgabe. Wer schlussendlich die Nase vorne hat, erfahren wir dann ab 15:30 Uhr.

Alle Infos zur Übertragung der Partie im LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

FC Bayern vs. VfB Stuttgart heute live: Die Partie im Überblick

Begegnung FC Bayern München vs. VfB Stuttgart (heute live im STREAM bei WOW) Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 10. September - 15:30 Uhr Spielort Allianz Arena (München)

FC Bayern vs. VfB Stuttgart heute live: Wer überträgt das Spiel im TV und LIVE-STREAM?

Verantwortlich für das Zeigen der Bundesliga sind der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky. Ersterer zeigt alle Partien am Freitag und Sonntag, alle Spiele am Samstag laufen nur bei Sky.

Demzufolge ist auch die heutige Begegnung zwischen Bayern und Stuttgart nur bei Sky zu sehen. Bei Sky handelt es sich wie erwähnt um einen Bezahlsender, Ihr müsst also erst einmal ein kostenpflichtiges Abo abschließen, bevor Ihr dort im TV zusehen könnt. Bei Sky könnt Ihr aus verschiedenen Paketen auswählen, die Euch unterschiedliche Inhalte freischalten.

Welches Paket Ihr genau für die Bundesliga braucht, welche es noch gibt und was das Ganze kostet, könnt Ihr hier genauer nachlesen.

Jetzt aber zurück zu den LIVE-STREAMS. Auch hierfür ist Sky verantwortlich und bietet Euch zwei verschiedene Möglichketen an.

FC Bayern vs. VfB Stuttgart heute live: Der LIVE-STREAM von Sky Go

Die erste Option ist der LIVE-STREAM von Sky Go. Hierbei handelt es sich um den direkten LIVE-STREAM-Service von Sky. Jeder, der über ein gültiges Sky-Abo verfügt, kann sich die Sky Go-App herunterladen und dort mit seinen Zugangsdaten anmelden.

Dann könnt Ihr dort das von Euch gebuchte Paket im LIVE-STREAM sehen. Alles was Ihr dafür also braucht, ist ein gültiges Sky-Abonnement und ein internetfähiges Gerät.

FC Bayern vs. VfB Stuttgart heute live: Mit WOW zum LIVE-STREAM

WOW ist Euch vielleicht noch unter dem Namen Sky Ticket bekannt. Auch hiermit könnt Ihr Zugriff auf den LIVE-STREAM für die heutige Partie bekommen. Mit WOW-Livesport könnt Ihr nämlich die 1. und 2. Bundesliga, die Premier League, alle Spiele des DFB-Pokals und noch mehr per LIVE-STREAM sehen.

Das kostet Euch dann 29,99 Euro pro Monat im Monatsabo oder 24,99 Euro monatlich, wenn Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet. Auch dafür benötigt Ihr dann natürlich ein internetfähiges Gerät, auf dem Ihr den LIVE-STREAM verfolgen könnt. Mehr Infos zu WOW und den Link, um Euch dort anzumelden, haben wir hier für Euch.

FC Bayern vs. VfB Stuttgart heute live: Der LIVE-TICKER von GOAL

Mit dem LIVE-TICKER von GOAL bleibt Ihr ebenfalls immer up to date, was das Spielgeschehen angeht. Egal ob Tor, Auswechslung oder gelbe Karte, Ihr werdet direkt informiert, sobald etwas auf dem Platz passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

FC Bayern vs. VfB Stuttgart heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekannt geben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.