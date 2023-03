VfB Stuttgart: Borna Sosa strebt weiter einen Transfer an

Der kroatische Nationalspieler sieht sich perspektivisch bei einem Champions-League-Klub. Er deutet eine Wechselvereinbarung mit dem VfB an.

WAS IST PASSIERT? Abwehrspieler Borna Sosa vom VfB Stuttgart hat offen über seinen Wechselwunsch gesprochen. Der Linksverteidiger, dessen Transfer zu Bayer Leverkusen im Januar geplatzt war, strebt ein Engagement bei einem Verein aus der Champions League an.

WAS WURDE GESAGT? Sosa erklärte im Gespräch mit der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten über die Königsklasse: "Für mich ist es ein Ziel, irgendwann zu einem Klub zu wechseln, der diese Ambitionen dauerhaft hat." Über seinen gescheiterten Transfer nach Leverkusen sagte er: "Wir sind so verblieben, dass ich für den VfB weiter alles gebe und wir gegebenenfalls im Sommer nach einer Lösung schauen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Sosa steht bei den Schwaben noch bis 2025 unter Vertrag. Bayer soll zehn Millionen Euro Ablöse geboten haben, während sich die Verantwortlichen des VfB eine deutlich höhere Summe erhofft haben sollen.

Sosa wurde in der Vergangenheit auch immer wieder als Neuzugang bei Rekordmeister Bayern München gehandelt. FCB-Trainer Julian Nagelsmann soll ein Fan des Stuttgarters sein. Die Münchner haben mit Alphonso Davies nur einen etatmäßigen Linksverteidiger in ihrem Kader.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Sosa stammt aus der Jugend des kroatischen Top-Klubs Dinamo Zagreb. Dort schaffte er 2016 den Sprung zu den Profis. Im Sommer 2018 verpflichteten ihn die Stuttgarter für sechs Millionen Euro Ablöse.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In dieser Saison kommt Borna Sosa auf 17 Pflichtspieleinsätze für den VfB. Dabei gelangen ihm zwei Tore und neun Vorlagen. Bei der Weltmeisterschaft in Katar stand der 25-Jährige in fünf Partien auf dem Rasen, darunter auch beim spektakulären 5:3-Erfolg im Elfmeterschießen gegen Rekordweltmeister Brasilien. Insgesamt absolvierte Sosa bisher 13 Länderspiele für Kroatien.