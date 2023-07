Beim Medizincheck von Min-Jae Kim gibt es angeblich ein Kuriosum - und außerdem Verzögerungen.

WAS IST PASSIERT? Min-Jae Kim wird seinen Medizincheck offenbar nicht wie bei Neuzugängen eigentlich üblich in München, sondern in seiner Heimat Südkorea absolvieren.

WAS IST DER HINTERGRUND? Einem Bericht der Bild zufolge flogen dafür kürzlich Münchner Ärzte in das ostasiatische Land. Eigentlich sei der Medizincheck für Mitte dieser Woche angesetzt gewesen - nach Verzögerungen soll er aber in den kommenden Tagen stattfinden. Kim leistete bis zum 3. Juli seinen Pflichtwehrdienst beim Militär ab.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Der 26-jährige Innenverteidiger wird per festgeschriebener Ablösesumme in Höhe von rund 50 Millionen Euro zum FC Bayern wechseln und dort Lucas Hernandez ersetzen, der vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain steht.

