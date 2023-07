FC Bayern: Verrät ein Foto schon den Transfer von Harry Kane?

Die Bayern-Fans hoffen seit Wochen auf einen Wechsel von Harry Kane an die Säbener Straße. Verrät dieses Detail nun einen Deal?

WAS IST PASSIERT? Ein Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern steht beim deutschen Rekordmeister auf der obersten Prioritätsstufe. Nun sorgt ein Foto von Kanes Verein Tottenham Hotspur für ordentlich Spekulationen in den sozialen Medien, welche die Spurs-Fans bereits an einen feststehenden Abgang ihres Superstars glauben lassen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zu sehen sind einige Trikots der Tottenham-Stars vor dem Testspiel gegen West Ham United. Ganz links neben Harry Kanes Trikot mit der 10 hängt das Jersey von 46-Millionen-Euro-Neuzugang James Maddison mit der 71. Unwahrscheinlich, dass der englische Nationalspieler mit dieser Nummer auch in die neue Saison geht, bei Premier-League-Absteiger trug Maddison als offensiver Mittelfeldspieler die 10. Die Spurs-Fans vermuten nun, dass der 26-Jährige nur noch auf den Wechsel von Kane warte, um seine Nummer zu übernehmen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

twitter.com

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Spurs-Boss Daniel Levy soll nach den klaren Aussagen von Uli Hoeneß zu einem möglichen Wechsel von Kane zum FC Bayern aber gar nicht begeistert sein und will seinen Starstürmer wohl auch für 100 Millionen Euro nicht ziehen lassen. Fortsetzung folgt…