FC Bayern: Jamal Musiala fällt mindestens zwei Wochen aus

Im Champions-League-Heimspiel gegen Galatasaray verletzt sich Jamal Musiala. Nun ist klar, was er hat und wie lange er ausfällt.

WAS IST PASSIERT? Jamal Musiala wird dem FC Bayern München mindestens zwei Wochen lang fehlen. Das berichten unter anderem die Bild und Sport1 übereinstimmend.

WAS IST DER HINTERGRUND? Musiala musste am Mittwochabend wegen einer Oberschenkelverletzung im Champions-League-Spiel gegen Galatasaray (2:1) ausgewechselt werden. Die Diagnose lautet nun laut der Berichte: kleiner Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel. Eine offizielle Bestätigung des Rekordmeisters steht noch aus.

WIE GEHT ES WEITER? Musiala wird damit nicht nur dem FCB am Wochenende in der Bundesliga gegen Heidenheim nicht zur Verfügung stehen. Der 20-Jährige gehört folglich auch nicht zum Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Partien gegen die Türkei und Österreich in der anstehenden Länderspielpause.

DAS BILD ZUR NEWS: