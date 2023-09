FC Bayern verleiht Arijon Ibrahimovic an Frosinone

Kurz vor Ende des Transferfensters gibt es noch einen Abgang beim FCB: Talent Ibrahimovic geht nach Italien.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München gibt Offensiv-Talent Arijon Ibrahimovic in die italienische Serie A ab. Wie der deutsche Rekordmeister am Freitag offiziell bekanntgab, wird der 17-Jährige für ein Jahr an Frosinone Calcio verliehen.

WAS WURDE GESAGT? "Arijon Ibrahimovic hat die Möglichkeit, in einer europäischen Topliga Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln. Daher sind wir überzeugt, dass diese Leihe für alle drei Parteien eine sehr spannende Lösung ist", wird Jochen Sauer, Bayerns Direktor Nachwuchsentwicklung, in der Mitteilung zitiert.

DAS BILD ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Ibrahimovic steht bei Bayern noch bis 2025 unter Vertrag. Der deutsche U19-Nationalspieler hat bis dato ein Pflichtspiel für die erste Mannschaft des FCB absolviert.

In der neuen Saison kam er bislang zweimal für die Zweitvertretung in der Regionalliga Bayern zum Einsatz.