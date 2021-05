RB Leipzig - Olaf Thon kritisiert Dayot Upamecano nach Fehler im Pokalfinale: "Wie ein Amateurspieler"

Dayot Upamecano ließt sich vor dem Dortmunder 2:0 im Pokalfinale von Erling Haaland einfach abschütteln. Olaf Thon kritisiert den künftigen Bayern.

Nach dem Pokalfinale gegen den BVB (1:4) hat der frühere Nationalspieler Olaf Thon den RB Leipzigs Verteidiger Dayot Upamecano kritisiert. Dieser hatte sich vor dem zweiten Dortmunder Tor von Erling Haaland düpieren lassen.

Sport1-Experte Thon sagte in seiner Analyse: "Man sieht in dieser Situation, dass Upamecano noch nicht so weit ist. Er ist noch nicht reif genug und lässt sich da abkochen wie ein Amateurspieler. Das gab es jetzt mehrfach in besonderen Spielen."

Dayot Upamecano wechselt von RB Leipzig zum FC Bayern

Thon fuhr fort: "Er verlässt sich zu sehr auf seine Körperkraft, aber es gibt immer einen anderen, der stärker ist als man denkt."

Jedoch hat Thon die Hoffnung bei Upamecano, der im Sommer für 42 Millionen Euro Ablöse zum FC Bayern wechselt, keineswegs aufgegeben. Vielmehr räumte er ein, dass der Franzose daraus lernen "und bei Bayern München solche Fehler nicht mehr machen" werde. "Er hat so viel Qualität und bringt einer Mannschaft so viel, dass man solche Dinge in jungen Jahren in Kauf nehmen muss. Er wird daran wachsen."

Mehr noch: Thon prognostiziert, dass der 21 Jahre alte Upamecano "mit Sicherheit für die Zukunft einer der besten Verteidiger der Welt" sein wird.