FC Bayern: Trikots von Champions-League-Gegner Galatasaray nur im Auswärts-Fanblock erlaubt

Beim Champions-League-Gastspiel von Galatasaray in München am Mittwochabend werden viele Fans des türkischen Spitzenklubs erwartet.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München empfängt am Mittwochabend in der Champions League Galatasaray. Angesichts der vielen Fans des türkischen Spitzenklubs in Deutschland rechnet mancher sogar mit einem zweiten Auswärtsspiel für den FCB. Gala-Fans außerhalb des Gäste-Fanblocks müssen sich aber auf Einschränkungen gefasst machen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Um 18.30 Uhr öffnen die Tore der Allianz Arena, um 21 Uhr ist Anstoß. Anhänger von Galatasaray werden sich mit Sicherheit nicht nur auf die mitgereisten Fans im Auswärts-Fanblock beschränken. Fankleidung von Gala darf aber nur dort getragen werden, darauf weist die Homepage der Allianz Arena explizit hin. Grund dafür sind die UEFA-Sicherheitsreglements.

So sei "der FC Bayern als ausrichtender Club verpflichtet, die Eintrittskarten so zu vergeben, dass die optimale Fantrennung zwischen Heim- und Auswärtsfans gewährleistet ist. Außerhalb des Gästebereichs kann Fans in Fankleidung der Gastmannschaft der Zutritt zur Allianz Arena verwehrt werden." Der Klub bitte deshalb darum, "bei der Anreise keine Trikots der Gastmannschaft zu tragen."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Mit neun Punkten aus den ersten drei Gruppenspielen ist der FC Bayern klarer Favorit auf den Gruppensieg und den Einzug ins Achtelfinale. Für den Einzug in die K.o.-Runde würde bereits ein Unentschieden ausreichen.

Galatasaray belegt mit vier Punkten Platz zwei vor Manchester United (3) und dem FC Kopenhagen (1).