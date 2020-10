FC Bayern - Roca im Wartestand, Costa noch nicht Bayern-like, ein Verlierer: So schlagen sich die FCB-Neuzugänge

Bei den Bayern läuft es aktuell rund. Welchen Anteil am starken Lauf der letzten Wochen haben eigentlich die Neuzugänge?

HINTERGRUND

Mit Alexander Nübel, Tanguy Nianzou, Leroy Sane, Marc Roca, Bouna Sarr, Douglas Costa und Eric Maxim Choupo-Moting hat der FC Bayern im Laufe des Sommers sieben Spieler unter Vertrag genommen. Wie schlagen sie sich bislang?

Goal und SPOX liefern einen Überblick.

Alexander Nübel

Im Team seit: 1. Juli

Bisherige Spielminuten: 90

Situation: Der ablösefrei aus Gelsenkirchen an die Isar gewechselte Torhüter dachte Ende September über einen Abschied auf Leihbasis nach, weil FCB-Trainer Hansi Flick ihn teilweise sogar auf die Tribüne setzte und stattdessen Sven Ulreich als Nummer zwei hinter dem unantastbaren Manuel Neuer in den Kader berief. Daraus wurde nichts, weil Ulreich mit dem einen neuen Klub fand.

Der 24 Jahre alte Nübel kam seither lediglich im Pokalspiel gegen Fünftligist Düren zum Einsatz, bei dem er kaum geprüft wurde. An seiner Situation als Zuschauer dürfte sich nur im Falle einer Verletzung von Neuer etwas ändern. "Ich will immer spielen", so der fünffache Welttorhüter. Und auch Flick macht keine Anstalten, zwischen den Pfosten zu rotieren.

Tanguy Nianzou

Im Team seit: 1. Juli

Bisherige Spielminuten: 0

Situation: Der bis dato große Verlierer der Neuzugänge, was nicht etwa daran liegt, dass er er schlecht trainiert, sondern nicht trainieren kann. Nianzou zog sich Anfang September eine Oberschenkelverletzung zu und fristet seither sein Dasein als Tribünengast.

Im Laufe des Novembers möchte ihn Flick wieder ins Mannschaftstraining integrieren. Der 18-Jährige werde aber "noch Zeit brauchen", um sich mit dem Spielsystem des FCB anzufreunden. Flick sieht in dem PSG-Eigengewächs "enormes Potenzial".



Bild: imago images / Lackovic

Leroy Sane

Im Team seit: 15. Juli

Bisherige Spielminuten: 238

Situation: Der Königstransfer deutete bei den Galavorstellungen in der gegen Schalke 04 (8:0) und (5:0) an, dass er die Nummer 10 von Arjen Robben nicht zu Unrecht auf seinem Trikot trägt. Sane überzeugte mit schnellen Läufen, starken Finten und präzisen Abschlüssen. Ohne seine Kapselverletzung im Knie, die ihn von Ende September bis Mitte Oktober für drei Spiele ausbremste, wären wohl noch mehr als vier Scorerpunkte (zwei Tore, zwei Vorlagen) möglich gewesen.

Flick ist mit Sanes bisherigen Leistungen dennoch zufrieden, wenngleich er bei dem 24-Jährigen noch Nachholbedarf im Spiel gegen den Ball sieht. Das energische Pressing der Bayern sei eine "große Umstellung" für den Linksfuß. Auch aus diesem Grund will der Münchner Coach nicht überbelasten. Beim 2:1 gegen in der saß Sane etwa 90 Minuten auf der Bank.

Marc Roca

Im Team seit: 4. Oktober

Bisherige Spielminuten: 90

Situation: Wie Nübel kam der für neun Millionen Euro von Barcelona verpflichtete Neuzugang bislang nur im Pokalspiel gegen Düren zum Einsatz. An Trainingsfleiß mangelt es ihm nicht, wie Flick unlängst dem kicker erzählte. Allerdings ist die Konkurrenz mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Corentin Tolisso und Javi Martinez im defensiven Mittelfeld groß. Und "man braucht auch ein bisschen Zeit, um die Abläufe zu kennen", so Flick.

Es habe sich aufgrund mangelnder Trainingseinheiten mit dem kompletten Kader "einfach noch nicht ergeben", den 23-jährigen Roca einzubauen. Daran dürfte sich auch beim Auswärtsspiel gegen den am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVE-TICKER) nichts ändern - zumindest nicht in Bezug auf die Startelf.

Bouna Sarr

Im Team seit: 4. Oktober

Bisherige Spielminuten: 197

Situation: Der Last-Minute-Neuzugang hat mit 197 Pflichtspielminuten schon jetzt mehr auf seinem Konto als Alvaro Odriozola, der den Backup für Benjamin Pavard in der vergangenen Rückrunde gab (189). Sarr fügte sich auch mithilfe seiner französischsprachigen Kollegen problemlos ins Team ein, spielte sowohl im Pokal (Düren) als auch in der Bundesliga (Frankfurt) jeweils 90 Minuten und bereitete dabei drei Tore vor.

Defensiv sah es hier und da, speziell nach seinem 17-minütigen Einsatz in der Königsklasse gegen Atletico, aber noch etwas holprig bei dem 28-Jährigen aus. Auf diese ersten Wochen lässt sich für den Zugang aus Marseille aber durchaus aufbauen.

Mehr Teams



Bild: imago images / ActionPictures

Douglas Costa

Im Team seit: 5. Oktober

Bisherige Spielminuten: 192

Situation: Der von geliehene Brasilianer fügte sich an seiner alten Wirkungsstätte erwartungsgemäß gut ein, seine Mitspieler nahmen ihn herzlich auf und auch im Training war schon das eine oder andere Traumtor von Costa zu bewundern. "Mit Ball ist es herausragend, wie er die Dinge löst. Seine Standards, seine Schüsse sind klasse", so Flick.

In Sachen Fitness ist der gerade in der vergangenen Spielzeit immer wieder von muskulären Verletzungen geplagte Linksfuß aber noch nicht in Bayern-liker Verfassung. Flick: "Unser Ziel ist es, ihn auf 100 Prozent zu bekommen, dann ist er eine große Unterstützung für uns." Gegen Frankfurt machte der 30-Jährige seine erste Bundesliga-Partie von Beginn an. In der Champions League reichte es bis dato nur zu kurzen Einsätzen.

Eric Maxim Choupo-Moting

Im Team seit: 5. Oktober

Bisherige Spielminuten: 110

Situation: Nach seinem Vertragsende bei PSG ablösefrei an die Säbener Straße gekommen, ordnete Choupo-Moting seine Rolle bereits bei seiner Vorstellungspressekonferenz realistisch ein. Er sei da, um Robert Lewandowski zu entlasten. "Er ist nun einmal der beste Stürmer der Welt. Ich will helfen."

Helfen konnte der charismatische Angreifer mit dem "Top-Charakter" (Zitat Hasan Salihamidzic) bereits mit zwei Toren und einer Vorlage im Pokalspiel gegen Düren. Seither kam er nur zu Kurzeinsätzen, bei denen er seine Sache ordentlich machte, aber nicht genug Zeit hatte, um nennenswert in Erscheinung zu treten. Flick weiß, dass er sich auf ihn verlassen kann. "Eric Maxim hat sich schnell integriert und gibt uns vorne mehr Flexibilität."