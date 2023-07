FC Bayern: Kommt Kyle Walker zum Schnäppchenpreis?

Spielt Kyle Walker kommende Saison für die Bayern? Die Ablöse könnte ziemlich günstig ausfallen, es gibt aber auch Hindernisse.

WAS IST PASSIERT? Kyle Walker von Manchester City wird seit geraumer Zeit als Neuzugang beim FC Bayern gehandelt. Wie die Sport Bild zuletzt berichtete, steht FCB-Trainer Thomas Tuchel in direktem Kontakt mit dem 33-jährigen Engländer - Walker ist angeblich Tuchels Wunschspieler. Walker selbst, dessen Vertrag in Manchester noch bis 2024 läuft, sei bereit für einen Wechsel nach Deutschland.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nun will Sky erfahren haben, dass Walker 15 Millionen Euro plus Bonuszahlungen kosten würde. Die Vertragsbedingungen, also Laufzeit und Gehalt, wurden demnach bereits ausgehandelt. Man warte lediglich noch auf die Zusage des Spielers.

WIE GEHT ES WEITER? Allerdings stellt sich sein Klub dem Bericht der Sport Bild zufolge quer. Die Verantwortlichen um Coach Pep Guardiola pochen demnach darauf, mit dem Rechtsverteidiger auch ohne Vertragsverlängerung in die neue Saison zu gehen.